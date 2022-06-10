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BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları hangi gün?

10.06.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen BİLSEM mülakat sınavları veli ve öğrenciler tarafından yakından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği BİLSEM sınavlarında ilk aşama gerçekleşmişti. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları hangi gün? İşte sınav hakkında merak edilenler...

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları hangi gün?

BİLSEM sınavının tarihi merak ediliyor. Bu sene gerçekleşecek BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ile ilgili araştırmalar son hızıyla sürüyor. Düzenlenen ilk aşamadan geçenlerin katılacağı sınavda resim, müzik, genel zihinsel yetenek gibi alanlardan sorular sorulacak. Peki BİLSEM sınavı ne zaman?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirmelerin yapılacağı BİLSEM sınavı bu sene 13 Haziran-12 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek. 2022 BİLSEM sınav giriş belgelerine ise öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Bireysel değerlendirme sonrasında bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanmış olan öğrenciler eğitimlerine 2022-2023 dönemi itibariyle başlamış olacak.Bİreysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı konusu da araştırılıyor. Yapılacak olan bireysel değerlendirme 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında olacak ve kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler Ağustos ayında (19 Ağustos'ta) duyurulacak.

BİLSEM sınavları için öğrenciler sınav giriş belgelerini 3 Haziran'dan itibaren e-Okul üzerinden alabilecek.

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sınav BİLSEM
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