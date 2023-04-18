BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2023 BİLSEM sonuçları tarihi!

BİLSEM sonuçları 18 Nisan 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanlarda gelişebilmeleri amacıyla okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar için girdikleri BİLSEM sınav sonucu henüz açıklanmadı. BİLSEM sonuçları tarihi merak konusu oldu. İşte detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak. Fakat MEB'den BİLSEN ön değerlendirme sonucu açıklama saatine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

MEB TARAFINDAN YAYIMLANAN 2022-2023 BİLSEM TAKVİMİ

24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023-05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023-28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

