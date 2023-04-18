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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2023 BİLSEM sonuçları tarihi!

18.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sonuçları merak konusu oldu. Yapılan sınavların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuç açıklaması bekleniyor. Tarih konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2023 BİLSEM sonuçları tarihi...

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2023 BİLSEM sonuçları tarihi!

BİLSEM sonuçları 18 Nisan 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanlarda gelişebilmeleri amacıyla okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar için girdikleri BİLSEM sınav sonucu henüz açıklanmadı. BİLSEM sonuçları tarihi merak konusu oldu. İşte detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak. Fakat MEB'den BİLSEN ön değerlendirme sonucu açıklama saatine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

MEB TARAFINDAN YAYIMLANAN 2022-2023 BİLSEM TAKVİMİ

24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023-05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023-28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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