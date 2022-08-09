Bina eş anlamlısı nedir? Binanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Birden fazla eş anlama sahip sözcüklerden biri de binadır. Bina sözcüğü yerine anlamdaş kelimelerini kullanarak cümleler kurulabilir. Bina eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanımı, cümlede anlam bozukluklarına neden olmaz. Bina sözcüğü Arapça kökenlidir. Bina ile aynı anlama gelen birçok kelime vardır.

Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Bina kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilen birden fazla sözcük bulunur. Sözlük anlamı olarak bina, yapı ve yaşamı sürdürmek amacı ile barınma ihtiyacının karşılandığı evlerdir. Aynı zamanda iş yerleri ve benzeri yapılar için de bina kelimesi kullanılabilir. Günlük konuşma dilinde bina ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcükler ile cümleler kurulabilir. Binanın eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir;

Yapı,

İnşaat,

İnşa,

Bünye

Bu kelimeler cümle içerisinde bina yerine kullanılabilir. Bina kelimesi yerine sıklıkla yapı ve inşaat kelimeleri günlük hayatta kullanılır. İnşa ve inşaat kelimeleri iş yerleri, oteller ve apartmanlar için kullanılabilir. Kurulan cümlede hangi anlama gelmesi isteniyorsa eş anlamlı kelimeler arasından o kelime seçilebilir.

Binanın Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bina ile aynı anlama gelen sözcükler, cümle içinde kullanıldığında cümlenin akışında bozukluk oluşturmaz. Yapı ve içinde yaşanılan yer anlamına gelen binanın eş anlamlısı olarak yapı ve inşaat kelimeleri sıklıkla cümle içerisinde kullanılır. İnşaat, yapı ve inşa gibi sözcükler ile pek çok cümle kurulabilir. Bina sözcüğü ve eş anlamlıları ile oluşturulan cümlelere örnekler:

Bu yapı sağlamlık testlerini geçemediği için risk grubuna alındı.

İnşaat dönemi beklendiğinden uzun sürdü.

İnşa halindeyken gerçekleşen deprem büyük hasarlar meydana getirdi.

Bütün daireler daha inşaat bitmeden satıldı.

Bina içerisinde güvenlik görevlisi olması pek çok açıdan avantajlı.



