EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Bina eş anlamlısı nedir? Binanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bina eş anlamlısı nedir? Binanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime dağarcığını geliştirmek için eş anlamlı sözcükler öğrenilebilir. Birbirleri ile aynı anlama gelen sözcükler, eş anlamlı ya da anlamdaş olarak adlandırılır ve cümle içerisinde kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olan fakat aynı anlamı ifade eden sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında anlam bozuklukları yaşanmaz. Bina kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bina eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bina eş anlamlısı nedir? Binanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Birden fazla eş anlama sahip sözcüklerden biri de binadır. Bina sözcüğü yerine anlamdaş kelimelerini kullanarak cümleler kurulabilir. Bina eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanımı, cümlede anlam bozukluklarına neden olmaz. Bina sözcüğü Arapça kökenlidir. Bina ile aynı anlama gelen birçok kelime vardır.

Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Bina kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilen birden fazla sözcük bulunur. Sözlük anlamı olarak bina, yapı ve yaşamı sürdürmek amacı ile barınma ihtiyacının karşılandığı evlerdir. Aynı zamanda iş yerleri ve benzeri yapılar için de bina kelimesi kullanılabilir. Günlük konuşma dilinde bina ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcükler ile cümleler kurulabilir. Binanın eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir;

  • Yapı,
  • İnşaat,
  • İnşa,
  • Bünye

Bu kelimeler cümle içerisinde bina yerine kullanılabilir. Bina kelimesi yerine sıklıkla yapı ve inşaat kelimeleri günlük hayatta kullanılır. İnşa ve inşaat kelimeleri iş yerleri, oteller ve apartmanlar için kullanılabilir. Kurulan cümlede hangi anlama gelmesi isteniyorsa eş anlamlı kelimeler arasından o kelime seçilebilir.

Binanın Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bina ile aynı anlama gelen sözcükler, cümle içinde kullanıldığında cümlenin akışında bozukluk oluşturmaz. Yapı ve içinde yaşanılan yer anlamına gelen binanın eş anlamlısı olarak yapı ve inşaat kelimeleri sıklıkla cümle içerisinde kullanılır. İnşaat, yapı ve inşa gibi sözcükler ile pek çok cümle kurulabilir. Bina sözcüğü ve eş anlamlıları ile oluşturulan cümlelere örnekler:

  • Bu yapı sağlamlık testlerini geçemediği için risk grubuna alındı.
  • İnşaat dönemi beklendiğinden uzun sürdü.
  • İnşa halindeyken gerçekleşen deprem büyük hasarlar meydana getirdi.
  • Bütün daireler daha inşaat bitmeden satıldı.
  • Bina içerisinde güvenlik görevlisi olması pek çok açıdan avantajlı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yeni KPSS sınavı ne zaman?Yeni KPSS sınavı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözler

Okul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözler

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

İlginizi Çekebilir

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.