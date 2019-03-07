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Binali Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy’de devam etti. Fenerbahçe’nin doğduğu ilçede Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'la görüştü.

Binali Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Fenerbahçe hatıra defterine ziyaretine ilişkin duygularına paylaşan Yıldırım, “Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy’deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir” diye yazdı.

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