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Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda direksiyona geçti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti.

İzmir’de bazı temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün kara yolu ile İstanbul’a döndü. Yıldırım, dönüş yolunda 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yolculuk yaptı.

İstanbul-İzmir arasını 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyolda minibüsün direk direksiyonuna geçen Yıldırım’ın yanında eşi Seniha Yıldırım da yer aldı.

Binali Yıldırım, Kurban Bayramında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara da araçlarını dikkatli kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" sözünü hatırlatarak, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi. (İHA)

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım binali yıldırım İstanbul-İzmir Otoyolu

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