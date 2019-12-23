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Binali Yıldırım tüm salonu kahkahaya boğdu! 'Koltuk elden gitti'

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, kredi affı sorusunu soran öğrenciye, “Koltuk elden gitti, benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun” şeklinde esprili yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım programları kapsamında geldiği Elazığ’da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilere yönelik konuşma yapan Yıldırım, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Yıldırım, bir öğrencinin, "Son günlerde kredi afları konuşuluyor, bu konuya girmişken müjde bekleyen öğrenciler de var, bu konuda son durum nedir? Bir de sizden duymak istiyoruz" sorusuna, “Benim, hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun. Biliyorsunuz başbakanlık gitti, koltuk elimizde kaldı, meclis başkanlığı da gitti” diye esprili bir yanıt verdi. Esprili yanıt karşısında salondakiler kahkaha atıp, alkışladı.

FIRAT'TA 75 ÖĞRENCİYE HER YIL BURS SÖZÜ

Öte yandan özel nedenlerden dolayı burs alamayan bir öğrencinin burs talebini de AK Parti Elazığ Milletvekil Zülfü Demirbağ’a ileten Yıldırım, talebin artması üzerine kurucusu olduğu Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’nın her yıl FÜ’deki 75 öğrenciye burs vereceği müjdesini de verdi.

İstanbul’daki seçim kampanyasında da kredi borçlarının geri ödenmesi konusu ile ilgili sıkça muhatap olduğunu da anımsatan Yıldırım, “O zaman da söylediğim şuydu, konuyu ilgililere götüreceğim, demiştim. Dediğimi de yaptım. En ilgilisine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürdüm. Hatırlarsanız, o da konu ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu herhalde bir anlam ifade ediyor. Yalnız bu kredi eksikliğinde şöyle bir bilgi eksikliği kalmasın, mezun oluyorsunuz ve iki yıl bir şey ödemiyorsunuz veya iş bulamadınız yine ödemiyorsunuz. O paralar artık faizi de çok olmadığı için işe girdiğiniz zaman bir iki maaş kadar başka bir şey kalmıyor. O yüzden çok büyük bir mesele olarak görmeyin" ifadelerini kullandı.

Yıldırım söyleşiyi ’kankalarım’ dediği öğrencilerle özçekim yaparak bitirdi. (İHA)

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Fırat Üniversitesi binali yıldırım ak parti TBMM

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
şu adama yazık ettiniz istanbul degerini bilemediniz
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@fatih_mehmet_u6 acaba sokakta emeklerıni arayan insanların neyi komikk orda sabaha kadar emeklerinin karsııgını bekledıler çalmadılar töreristte degıllerdi sadece işçilerdi .
Adam gibi adam
cem yılmaz tahtını kaybetti.yakında binali nasıl zengin oldu diye filme başlarsa şaşırmam.
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