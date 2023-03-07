Binbir nasıl yazılır, binbir yazımı nasıl olmalıdır? Binbir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Zengin bir dil olan Türkçede çok sayıda kelime bulunur. Dolayısıyla bu kelimelerin yazımı konusunda bazen hatalar yapılabilir. Hata yapmamak için ise TDK’nin sözlük ve yazım kuralları kaynakları baz alınarak sözcüklerin doğru yazılışına bakılabilir. Binbir kelimesi de yazılışı esnasında çok yanlış yapılan bir sözcüktür. Çoğu kişi bu kelimenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda hata yapar.

Binbir nasıl yazılır?

Binbir kelimesi hem rakam olarak hem de miktar belirtmek için kullanılan bir sözcük grubudur. Bu nedenle ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı çokça karıştırılmaktadır. Ancak genellikle gün içinde miktar belirtmek için kullanılır. Dolayısıyla binbir yazımı bitişik olmalıdır. Eğer bu kelime bin bir şeklinde ayrı yazılırsa yanlış olur. "Pek çok, çok sayıda" anlamında kullanılıyorsa bitişik yazılır.

Binbir bitişik mi yazılır?

"Binbir ayrı mı yazılır?" sorusu pek çok kişinin araştırdığı bir konudur. Hem sayı anlamında hem de "pek çok" anlamında kullanılan bir sözcük grubu olduğu için kafa karıştırmaktadır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağına ise kullanıldığı anlama göre karar verilir. Genellikle çok sayıda, çok fazla anlamında kullanıldığı için de bitişik yazılmalıdır. Binbir TDK kuralları dâhilinde bitişik yazılan bir kelimedir.

Binbir doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Binbir doğru yazılışı için TDK’nin kuralları baz alınmalıdır. Burada kelimenin hangi durumda birleşik hangi durumda ayrı yazıldığı açıkça belirtilir. TDK’ye göre bitişik yazılması doğru olan bu sözcük grubu ile ilgili örnek cümleler: