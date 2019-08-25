Mynet Trend

Binbir zorlukla okudu! 7 diplomayla iş bulamadı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 25.08.2019 04:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Ferit Avcı, 7 üniversite bitirip diploma almasına rağmen işsiz kalmaktan kurtulamadı. Avcı, "Hedefim önce kaymakam, sonra milletvekili, bakan olmak ve 4 yıllık lisans diplomamı alıp cumhurbaşkanı olabilmenin kapısını aralamaktı ama şimdi işsizim" dedi.

Binbir zorlukla okudu! 7 diplomayla iş bulamadı

Zorluklarla okudu, etrafındaki herkesi okumaya teşvik etti. 80 yaşındaki annesini dahi okuma yazma kursuna gönderdi. Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kooperatif Mezrası’nda yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Ferit Avcı, 7 üniversite bitirmesine rağmen işsiz kaldı. Avcı büyük bir okuma isteği ile doluydu. Hem arkadaş çevresini hem de akrabalarını okumaya teşvik etti, 80 yaşındaki annesini dahi okuma yazma kursuna gönderdi.

photo-1434030216411-0b793f4b4173

YEDİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Avcı, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi İktisat, Dicle Üniversitesi BMYO Organik Tarım, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Adalet, Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu ve diploma aldı.

photo-1441034281545-78296c3a6934

'BEN HAYAT BOYU ÖĞRENMEYİ İLKE EDİNEN BİRİYİM'

Avcı’nın ayrıca Öğretmenlik Pedagojik Formasyon, Öğrenci koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Eğitici Eğitimi Bilgisayar sertifikaları da mevcut. Avcı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle:

photo-1523050854058-8df90110c9f1

''Ben hayat boyu öğrenmeyi kendine ilke edinen ve bunu topluma aşılamaya ilke edinip tavsiye eden biriyim. Hiç okuma niyeti olmayan birçok bireye bunu aşılayıp bu sayede birçok kişi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu oldu. Bir arkadaşım lise mezunuyken hiç sınava girmeye niyeti yoktu. ÖSYM harcını ben yatırdım ve sınava girdi, kazandı. Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Doğal Gaz Tesisatı bölümlerinden mezun oldu ve şu an da Organik Tarım son sınıf öğrencisi. Yeğenlerimi de okumaya teşvik ettim. En büyüğü öğretmen olup şu an 3. Üniversiteyi okuyor. Ortancası da 3. Üniversiteyi, küçüğü de 2 üniversiteden mezun oldu. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için başvurmama rağmen mülakata bile çağrılmadım. Hedefim önce kaymakam, sonra milletvekili, bakan olmak ve cumhurbaşkanlığı şartlarından olan 4 yıllık Lisans diplomamı alıp cumhurbaşkanı olabilmenin kapısını aralamaktı" diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bu vesileyle 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için başvurmama rağmen mülakata bile çağrılmadım. Siyasetin de liyakata göre yapılmadığı gerçeği ile yüz yüze kalarak hem kendim hem toplum adına hayal kırıklığı yaşadım. Daha ilkokul okurken çocukken halka tatlı satarak başladığım iş hayatına, tarım işçiliği, çiftçilik, esnaflık, hizmetli, eczacı kalfası, bekçi, memur, müdür Vekilliği gibi görevlerden sonra şimdi işsizim. Sadece iş ve eğitim tecrübelerim doğrultusunda Topluma gönüllü danışmanlık yapıyorum."

s0ds3a

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!
Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mehmet Ferit Avcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki!

Dehşet anları!

Dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Terörist ilan edildi, kahraman çıktı!

Terörist ilan edildi, kahraman çıktı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Dehşet! Eşini pompalı tüfekle öldürüp sonra da...

Dehşet! Eşini pompalı tüfekle öldürüp sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!

Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!

Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!

Yaz sıcaklarında esprileriyle ortamı soğutan adam!

Buzdolabının açıldığını duydular! İçeri koşunca dehşet anları başladı

Mutfaktan sesler gelince bakmaya gidip dehşeti yaşadılar!

Meteoroloji son raporunu yayımladı! 8 ilde sağanak yağış bekleniyor!

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den yeni uyarı!

127 yıldır çözülemeyen bilmece çözüldü!

127 yıldır çözülemeyen bilmece çözüldü!

Beğenilen biri olmak için bunları yapsanız yeter!

Beğenilen biri olmak için bunları yapsanız yeter!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.