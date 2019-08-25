Binbir zorlukla okudu! 7 diplomayla iş bulamadı

Zorluklarla okudu, etrafındaki herkesi okumaya teşvik etti. 80 yaşındaki annesini dahi okuma yazma kursuna gönderdi. Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kooperatif Mezrası’nda yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Ferit Avcı, 7 üniversite bitirmesine rağmen işsiz kaldı. Avcı büyük bir okuma isteği ile doluydu. Hem arkadaş çevresini hem de akrabalarını okumaya teşvik etti, 80 yaşındaki annesini dahi okuma yazma kursuna gönderdi.

YEDİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Avcı, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi İktisat, Dicle Üniversitesi BMYO Organik Tarım, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Adalet, Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu ve diploma aldı.

'BEN HAYAT BOYU ÖĞRENMEYİ İLKE EDİNEN BİRİYİM'

Avcı’nın ayrıca Öğretmenlik Pedagojik Formasyon, Öğrenci koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Eğitici Eğitimi Bilgisayar sertifikaları da mevcut. Avcı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle:

''Ben hayat boyu öğrenmeyi kendine ilke edinen ve bunu topluma aşılamaya ilke edinip tavsiye eden biriyim. Hiç okuma niyeti olmayan birçok bireye bunu aşılayıp bu sayede birçok kişi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu oldu. Bir arkadaşım lise mezunuyken hiç sınava girmeye niyeti yoktu. ÖSYM harcını ben yatırdım ve sınava girdi, kazandı. Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Doğal Gaz Tesisatı bölümlerinden mezun oldu ve şu an da Organik Tarım son sınıf öğrencisi. Yeğenlerimi de okumaya teşvik ettim. En büyüğü öğretmen olup şu an 3. Üniversiteyi okuyor. Ortancası da 3. Üniversiteyi, küçüğü de 2 üniversiteden mezun oldu. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için başvurmama rağmen mülakata bile çağrılmadım. Hedefim önce kaymakam, sonra milletvekili, bakan olmak ve cumhurbaşkanlığı şartlarından olan 4 yıllık Lisans diplomamı alıp cumhurbaşkanı olabilmenin kapısını aralamaktı" diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu vesileyle 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için başvurmama rağmen mülakata bile çağrılmadım. Siyasetin de liyakata göre yapılmadığı gerçeği ile yüz yüze kalarak hem kendim hem toplum adına hayal kırıklığı yaşadım. Daha ilkokul okurken çocukken halka tatlı satarak başladığım iş hayatına, tarım işçiliği, çiftçilik, esnaflık, hizmetli, eczacı kalfası, bekçi, memur, müdür Vekilliği gibi görevlerden sonra şimdi işsizim. Sadece iş ve eğitim tecrübelerim doğrultusunda Topluma gönüllü danışmanlık yapıyorum."





