Bingöl'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Kaza, dün merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki A.A.S.’ye, süratli bir şekilde ilerleyen O.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç, metrelerce havaya fırlayarak yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

(İHA)

