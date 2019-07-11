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Bingöl'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Bingöl’de yolun karşısına geçmeye çalışan ve otomobilin çarpması sonucu metrelerce fırlayan genç hayatını kaybetti. O anlar mobeseye yansıdı.

Kaza, dün merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki A.A.S.’ye, süratli bir şekilde ilerleyen O.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç, metrelerce havaya fırlayarak yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bingöl kaza

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
öncelikle iki tarafa da geçmiş olsun hayatını kaybeden arkadaş keşke biraz dikkatli olsaydın Allah mekanını cennet eylesin kardeşim.Çarpan arkadaşta biraz yavaş gelseymiş ahbe abim Allah iki tarafada sabır versin inşallah
Yerleşim yerinde bu kadar hız yapmak cinayettir. Allah rahmet eylesin.
o ne hız öyle pes yani fren pedalını süs diyemi koymuşlar, hadi vuracağını anladın frene bassana el insaf yani
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