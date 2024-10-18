Bingöl'e atanmış ama Amerika'da ortaya çıkmıştı! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen sonunda sessizliğini bozdu

11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazanan isim İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayldere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLİR

Göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi çoktan geçti. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda ise 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

AMERİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

Bilgen'in görevine neden başlamadığ merak edilirken Türkiye güzelinin Amerika'nın başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı.

Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bir süredir sessizliğini koruyan İdil Bilgen konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

Bilgen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum."

Bilgen sözlerine "Miss Türkiye tacı ile bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.