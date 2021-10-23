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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

23.10.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün İçpınar köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar köyündeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, 30 personel, bir arazöz, iki ilk müdahale aracı, Ilıcalar Belediyesine ait iki itfaiye aracı, jandarma ve bölge sakinlerinin desteğiyle büyümeden söndürüldü.

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