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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

19.06.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kardeşler köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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yangın Bingöl

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