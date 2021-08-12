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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

12.08.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Dışbudak köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 14 personel, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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yangın Bingöl

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Merkez
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