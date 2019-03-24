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Binlerce kişi akın etti! Festivalden müthiş görüntüler

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 24.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen ve Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu.

Hindistan'ın Dakar Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve Rönesans Heykeli meydanında gerçekleştirilen festivale binlerce kişi katıldı.

Binlerce kişi akın etti! Festivalden müthiş görüntüler

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen ve Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu.
Hindistan'ın Dakar Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve Rönesans Heykeli meydanında gerçekleştirilen "renklerin festivali" anlamına gelen Holi Festivali'ne binlerce kişi katıldı.
Katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin üzerine attı, yüzlerine ve elbiselerine sürdü.
Renkli görüntülerin oluştuğu festivali takip eden basın mensupları da katılımcılar tarafından atılan boyaların hedefi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Senegal dakar festival

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