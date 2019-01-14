Binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da yüz milyonlarca avro zarar eden Ford, 2019 yılına giriş yaptığımız şu günlerde Avrupa’da bombayı patlattı. Avrupa merkezli 12 milyar avroluk bir küresel verimlilik programı açıklayan Amerikan otomotiv devi 2019’un ilk çeyreği itibariyle kendine % 6’lık iddialı bir kâr marjı hedefi koydu. Tabii bu iş göründüğü kadar kolay olmayacak.

Avrupa’da hızlı bir geri dönüş hedefleyen Ford, dev tasarruf planı kapsamında Avrupa’da popüler olmayan veya az getiri sağlayan modellerin üretimini durduracak. Bölgede önemli bir dizi iş kesintisine gidecek olan şirket bazı üretim tesislerini de kapatacak. İşin kötü yanı tüm bu tedbirlerin sonucunda binlerce belki de on binlerce kişi işsiz kalacak.

Ford Avrupa CEO’su Steven Armstrong işten çıkarmalar ile ilgili açıklama yaptı!

Steven Armstrong, Financial Times’a verdiği bir demeçte iş kayıplarının binlerle ifade edilebileceğini söyledi. Avrupa’da 54.000, İngiltere’de ise 13.000 kişiye istihdam sağlayan Amerikan otomotiv devi şu an için kaç işçinin işten çıkarılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut raporlar binlerce kişinin işini kaybedebileceği yönünde.