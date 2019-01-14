Binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da yüz milyonlarca avro zarar eden Ford, 2019 yılına giriş yaptığımız şu günlerde Avrupa’da bombayı patlattı. Avrupa merkezli 12 milyar avroluk bir küresel verimlilik programı açıklayan Amerikan otomotiv devi 2019’un ilk çeyreği itibariyle kendine % 6’lık iddialı bir kâr marjı hedefi koydu. Tabii bu iş göründüğü kadar kolay olmayacak.
Avrupa’da hızlı bir geri dönüş hedefleyen Ford, dev tasarruf planı kapsamında Avrupa’da popüler olmayan veya az getiri sağlayan modellerin üretimini durduracak. Bölgede önemli bir dizi iş kesintisine gidecek olan şirket bazı üretim tesislerini de kapatacak. İşin kötü yanı tüm bu tedbirlerin sonucunda binlerce belki de on binlerce kişi işsiz kalacak.
Ford Avrupa CEO’su Steven Armstrong işten çıkarmalar ile ilgili açıklama yaptı!
Steven Armstrong, Financial Times’a verdiği bir demeçte iş kayıplarının binlerle ifade edilebileceğini söyledi. Avrupa’da 54.000, İngiltere’de ise 13.000 kişiye istihdam sağlayan Amerikan otomotiv devi şu an için kaç işçinin işten çıkarılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut raporlar binlerce kişinin işini kaybedebileceği yönünde.
Peki ya Ford Otosan’da durum ne?
Ford, son altmış yılda Koç Holding ortaklığı ile otomotiv endüstrisinde Türkiye’de oldukça önemli faaliyetler gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak İzmit Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Ford Otosan, Türkiye’de Gölcük, Yeniköy ve İnönü olmak üzere üç farklı fabrikada üretim yapıyor. 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 12.000 kişiye istihdam eden ve yıllık 500.000’e yakın üretim kapasitesine sahip olan Otosan, açık ara Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim üssü. Transit, Tourneo Custom / Transit Custom, Tourneo Courier / Transit Courier gibi birçok hafif ticari araç ve bazı Ford Trucks modelleri burada üretiliyor.
Sizlere bu önemli bilgileri verdikten sonra gelelim “Ford’un Avrupa’daki işten çıkarmalarından Türkiye etkilenir mi?” sorusuna. Bu konuda henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte ülkemiz için böyle bir durum ufukta görünmüyor diyebiliriz. Çünkü ortaya çıkan son haberler şirketin ticari araç pazarındaki varlığını arttırmak istediğini gösterir nitelikte. Hatta Avrupa’da hafif ticari araçların üretimini arttırmak hususunda Volkswagen ile görüştüğü de bilenen önemli detaylar biri.
Yani şimdilik ülkemiz için telaş edilecek bir durum yok ve mevcut şartlarda hiç de olmayacak gibi duruyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum