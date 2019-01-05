Binnur Kaya'dan üzen haber! Ameliyat olacak

Binnur Kaya’ya nazar değdi. Ünlü oyuncu bugün ses tellerinden ameliyat olacak.
Ses tellerinde gelişen nodülleri aldıracak olan Binnur Kaya, rol aldığı “Damdaki Kemancı” oyununa ameliyat nedeniyle ara verdi.
Ünlü oyuncu, operasyon sonrası doktor kontrolünde tutulacak.
HASTALIĞINDAN SÖZ ETMEDİ
Kaya'nın hastalığından yakın çevresine bahsetmediği, ameliyat haberini alan sevenlerinin büyük şok yaşadığı öğrenildi.
Haberi duyan oyuncu arkadaşları da ameliyat sürecinde Kaya'yı hiç yalnız bırakmıyor. (Uçankuş)
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