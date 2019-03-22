Bipolar belirtileri nelerdir? Bipolar tedavisi nasıl olur?

Bipoların, manik ve depresif ataklarla seyreden bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, riskli davranışlara neden olabilen bipoların tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen ciddi bir psikiyatrik tabloya yol açtığını belirtiyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü’nün Bipolar Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, her 100 kişiden bir ya da 2'sinde görülen bipolara genellikle 15-24 yaş aralığında rastlanıyor. Genellikle yaşam boyunca süren hastalık, dünya genelinde kadın ve erkeklerde benzer sıklıklarda görülüyor.

BİPOLAR CİDDİYE ALINMASI GEREKEN TIBBİ BİR HASTALIKTIR



Bipolar bozukluğun şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi tıbbi bir hastalık olduğuna vurgu yapan Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, çocuklarda ve 65 yaş üstünde nadiren yeni teşhis edilmiş manik depresyon halinin görüldüğünü belirtiyor. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bipolarda, beyin kimyasındaki ya da sinyal iletimindeki düzensizliğin önemli bir etmen olduğu düşünülüyor.