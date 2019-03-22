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Bipolar belirtileri nelerdir? Bipolar tedavisi nasıl olur?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 22.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

'Manik depresif bozukluk' veya 'manik depresyon' adıyla da bilinen bipolar bozukluk tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen ciddi bir psikiyatrik tablo. Bu nedenle bipolar hastalarının tedavi olması büyük önem taşıyor. Bipolar Farkındalık Haftası dolayısıyla yapılan açıklamalarda da bu konu üzerinde duruluyor.

Bipolar belirtileri nelerdir? Bipolar tedavisi nasıl olur?

Bipoların, manik ve depresif ataklarla seyreden bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, riskli davranışlara neden olabilen bipoların tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen ciddi bir psikiyatrik tabloya yol açtığını belirtiyor.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü’nün Bipolar Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, her 100 kişiden bir ya da 2'sinde görülen bipolara genellikle 15-24 yaş aralığında rastlanıyor. Genellikle yaşam boyunca süren hastalık, dünya genelinde kadın ve erkeklerde benzer sıklıklarda görülüyor.

BİPOLAR CİDDİYE ALINMASI GEREKEN TIBBİ BİR HASTALIKTIR

Bipolar bozukluğun şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi tıbbi bir hastalık olduğuna vurgu yapan Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, çocuklarda ve 65 yaş üstünde nadiren yeni teşhis edilmiş manik depresyon halinin görüldüğünü belirtiyor. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bipolarda, beyin kimyasındaki ya da sinyal iletimindeki düzensizliğin önemli bir etmen olduğu düşünülüyor.

BİPOLAR BOZUKLUKTA GENETİK YATKINLIK ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

Hastalıkta genetik yatkınlık önemli bir risk faktörü olarak bilinse de akrabalarının hiçbirinde bipolar bozukluk olmayanlarda da yüzde 1 ila 2 oranında hastalık görülebiliyor. Anne-baba veya kardeş gibi birinci derece akrabalarında bipolar bozukluk olanlarda hastalığın görülme sıklığı ise yüzde 8'e kadar yükseliyor. Tek yumurta ikizlerinden birinde bipolar bozukluk varsa diğer ikizde hastalığın görülme olasılığı yüzde 45 ila 60'a kadar çıkıyor.

BİPOLAR TEDAVİSİ İÇİN PSİKOTERAPİ VE İLAÇ KULLANILIYOR

Bipolar bozukluğun, psikoterapi ve ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunun altını çizen Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, manik ve depresif ataklar arasında yapılan tedavi ile tam düzelme görüldüğünü, kişinin olağan günlük yaşantısına ve işine devam edebildiğini belirtiyor.

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