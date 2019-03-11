Bir Aile Hikayesi'nde 35 yıl sonra ortaya çıkan büyük sır! Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin iddialı dizisi Bir Aile Hikayesi ilk bölümüyle Cumartesi akşamı ekrana geldi. Bir Aile Hikayesi ilk bölümde, Cem ile Reyhan'ın 1984 yılında yaşadığı zorlu günler ekrana geldi. Cem’in doğum gününde eşi üçüz bebeklerini 6 hafta erken doğururken, bir bebeklerini kaybettiler. Aynı günden 35 yıl sonra, bu 3 kardeş yeni planlar, geçmişle ilgili yeni sırlar ve yeni kararlarla bugünü bitiyor.

Bir Aile Hikaye'nin yeni bölümünde Cem ve Reyhan'un Mahur'u evlat edindiği ortaya çıkıyor. Mahur'un 35 yıl sonra bulduğu öz babasını ise hastalığı nedeniyle ölüm döşeğinde. Reyhan ise hastanede yatan Mahur'un babasının yanına gidiyor.

BİR AİLE HİKAYESİ GENEL KONUSU NEDİR?

Aynı gün otuz beşine basan dört insan. Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere. Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.