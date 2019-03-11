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Bir Aile Hikayesi'nde 35 yıl sonra ortaya çıkan büyük sır! Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı izle!

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SİNEMA TV  | 11.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Bir Aile Hikayesi dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin This Is Us uyarlaması olan yeni dizisi Bir Aile Hikayesi'nin 2. bölüm fragmanında, Reyhan ve evlat edindiği Mahur’un kavuşma sahnesi dikkat çekiyor. Reyhan, Mahur’un 35 yıl sonra bulduğu babasıyla da buluşuyor. Peki Reyhan ve Mahur’un babası nereden tanışıyor? İşte Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Fox TV'nin iddialı dizisi Bir Aile Hikayesi ilk bölümüyle Cumartesi akşamı ekrana geldi. Bir Aile Hikayesi ilk bölümde, Cem ile Reyhan'ın 1984 yılında yaşadığı zorlu günler ekrana geldi. Cem’in doğum gününde eşi üçüz bebeklerini 6 hafta erken doğururken, bir bebeklerini kaybettiler. Aynı günden 35 yıl sonra, bu 3 kardeş yeni planlar, geçmişle ilgili yeni sırlar ve yeni kararlarla bugünü bitiyor.

Bir Aile Hikaye'nin yeni bölümünde Cem ve Reyhan'un Mahur'u evlat edindiği ortaya çıkıyor. Mahur'un 35 yıl sonra bulduğu öz babasını ise hastalığı nedeniyle ölüm döşeğinde. Reyhan ise hastanede yatan Mahur'un babasının yanına gidiyor.

BİR AİLE HİKAYESİ GENEL KONUSU NEDİR?
Aynı gün otuz beşine basan dört insan. Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere. Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

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Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…

Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Merve Girgin'in, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Songül Öden, Birkan Sokullu, Olgun Toker, İrem Sak, Duygu Yetiş, Alper Saldıran, Ali Seçkiner, Serkan Ercan, Elçin Efecan ve Celil Nalçakan gibi isimler yer alıyor.

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