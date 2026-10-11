Güne yorgun başlamanıza neden olabilecek 7 alışkanlık

Modern yaşamın getirdiği stres ve koşturmaca içinde uyku süresi kadar uykunun kalitesi de hayati önem taşıyor. Uzmanlar, gece boyunca vücudun kendini yenileyebilmesi için bazı rutinlerin mutlaka değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte sabahları yorgun uyanmanızın arkasında yatan ve acilen terk etmeniz gereken 7 alışkanlık:

1. ALARMI SÜREKLİ ERTELEMEK (SNOOZE SENDROMU)

Alarımı "bir 5 dakika daha" diyerek ertelemek, güne yorgun başlamanın en büyük sorumlularından biridir. Alarmı her ertelediğinizde vücudunuz yeni ve derin bir uyku döngüsüne girmeye çalışır ancak birkaç dakika sonra yeniden bölünür. Bu durum "uyku ataleti" denilen sersemlik hissini artırır ve yataktan çok daha halsiz kalkmanıza yol açar.

2. YATAĞA TELEFON VEYA TABLETLE GİRMEK

Uyumadan önce sosyal medyada gezinmek ya da video izlemek, beyninize yapılan en büyük kötülüktür. Dijital ekranlardan yayılan mavi ışık, vücudun uyku hormonu olan melatonin salgılamasını engeller. Beyin hala gündüz olduğunu süzerek tetikte kalır ve saatlerce uyusanız bile sabah dinlenememiş olarak uyanırsınız.

3. AKŞAM GEÇ SAATLERDE AĞIR YEMEKLER TÜKETMEK

Uykudan hemen önce yenen ağır, yağlı veya baharatlı yemekler sindirim sistemini gece boyu çalışmaya zorlar. Vücudunuz uykuda dinlenmek ve hücreleri yenilemek yerine enerjisini sindirime harcar. Bu durum hem mide rahatsızlıklarına ve kâbuslara yol açar hem de sabah yorgunluğunun temelini atar.

4. YATMADAN ÖNCE KAFEİN VE ALKOL ALMAK

Kahve ve çaydaki kafeinin vücuttan atılması 6 saate kadar sürebilir. Akşam içilen kahve uykuya dalış kalitesini doğrudan düşürür. Alkol ise ilk etapta uykunuzu getiriyor gibi görünse de uykunun en dinlendirici evresi olan REM uykusunu sabote eder. Sonuç olarak gece boyu sık sık bölünmüş kesintili bir uyku uyursunuz.

5. HAFTA SONU UYKU DÜZENİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİRMEK

Hafta içi erken kalkıp hafta sonu öğlene kadar uyumak, vücudun biyolojik saatini (sirkadiyen ritim) altüst eder. "Sosyal jet-lag" olarak adlandırılan bu durum, pazartesi sabahları yataktan dünya yıkılmış gibi kalkmanızın en net sebebidir. Uzmanlar, hafta sonları da uyku saatini en fazla 1 saat esnetmeyi öneriyor.

6. HAVASIZ VE ÇOK SICAK BİR ODADA UYUMAK

Vücudun uykuya geçebilmesi ve derin uykuda kalabilmesi için iç sıcaklığının biraz düşmesi gerekir. Aşırı sıcak, havasız ve pencereleri tamamen kapalı bir oda, gece boyu terlemenize ve kalitesiz uyumanıza neden olur. İdeal oda sıcaklığının 18-20 derece arasında olması ve odanın yatmadan önce mutlaka havalandırılması gerekir.

7. GÜN İÇİNDE YETERSİZ SU TÜKETMEK

Dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması, doğrudan enerji seviyenizi düşürür. Gün içinde yeterince su içmediğinizde kan hacmi azalır ve kalbiniz organlara oksijen taşımak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum gece uykuda da devam eder ve sabahları kas ağrıları ve yoğun bir halsizlikle uyanmanıza sebebiyet verir.