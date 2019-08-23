Bir an önce kullanmamız gereken 26 harika buluş!

Bu demek değil ki onların çabaları daha değersiz, aksine günlük hayatımızdaki etkileri çok daha büyük olan buluşlardan bahsediyoruz. Geleceğimizi şekillendirmeye çalışan araştırmalar ve icatlar insanlığın gelişimi için son derece önemli, ancak sizi temin ederiz aşağıda göreceğiniz şeyler de sizi büyüleyecek.

1. Ellerinizi yıkadığınız su sifona doluyor ve temizlik için bu suyu kullanıyorsunuz. Su savaşlarından bahsedilen bu günlerde her yerde mecbur olması gereken süper bir icat.

2. Trafik ışıklarını metrelerce geriden fark edebilmek için nefis bir icat, “görmedim”, “fark etmedim” mazeretlerine son.

3. Bu bir musluk, yukarıdan insanlar içiyor dökülenler ise aşağıdaki kedi-köpek su kabına doluyor. Hem israf önleniyor hem hayvan dostlarımız susuz kalmıyor.

4. Bu poşetler sıralı şekilde geliyor nedir derseniz bunlar demonte halde gelen mobilyanın montaj parçalarının hangi sıra ile kullanılacağını gösteriyor. Buraya hangi vida gelecekti, şu parçayı nerede kullanacaktım, nereden başlasam dertlerine kökten bir çözüm.

5. Bu İsviçre’de bulunan bir dağ dürbünü. Büyütme özelliği yok sadece baktığnızda öbür ucundan üstünde yazılı olan dağı görüyorsunuz. Bunu her yere uyarlamak mümkün, kafa karışıklığına, aradığın tarihi eseri, dağı, gölü, vs. bulamama derdine son.

6. Bu kumsallarda kullanılan bir portatif yol, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar da kıyıya kadar gidebilsin diye.

7. Diş macununun üzerinde içindeki maddeler ve karşılarında da hangi amaç için kullanıldıkları yazılı. Bunu tüm ürünlerde neden kullanmazlar? Ne yediğimizi, içtiğimizi, kullandığımızı tam olarak bilsek fena mı olur?

8. Hemen sağda gördüğünüz düğme asansör çağırma düğmesi, böylece vakit kaybetmiyor, siz asansöre gidene kadar o gelmiş kapısını açmış oluyor. Vakit nakittir.

9. Bu bir ilaç kapağı, üzerinde kapağı en son ne zaman açtığınızı görebiliyorsunuz. Böylece “ben ilacımı almış mıydım ya?” diye düşünmenize gerek kalmıyor.

10. Yaratıcı bir korniş tasarımı, perdeler üst üste binebiliyor, böylece tam birleşme yerlerinde bir açıklık kalmıyor. Özel hayatın gizliliğine önem verenler için.

11. Bu gördüklerini asansör içindeki düğmeler, tek fark bunlara elinizle değil ayağınızla vurarak basıyorsunuz. Günde yüzlerce insanın dokunduğu şeylere dokunmak istemeyenler için.

12. Bu bir kargo aracı, tavanı güneş ışığı alacak şekilde yapılmış böylece gündüzleri içine bindiğinizde ışık yakmak zorunda değilsiniz. Enerji tasarrufu için zorunlu olmalı bu.

13. Burası Kopenhag’da bir bisiklet eğitim sahası, çocuklar yollara çıkmadan önce bilmeleri gereken her şeyi buralarda öğreniyorlar. Tabii öncelikle bisiklet dostu bir şehir olmanız gerekiyor bunun için, Kopenhag gibi.

14. Korkulukları etkin bir şekilde kullanmanın en güzel yolu, hem korkuluk hem bank!

15. Bu trafik ışıklarında engelli ve ya yaşlı kartlarınızı okutarak ekstra süre alıyorsunuz. Böylece karşıdan karşıya geçerken acele etmenize, endişelenmenize gerek kalmıyor.

16. Patlamayan bisiklet lastikleri, aynı zamanda da hafif ve darbe emici.

17. İçinde ne kadar boş alan kaldığını üzerindeki led ekran aracılığıyla gösteren flaş bellek.

18. Nevresim sererken neresinin kısa, neresinin uzun taraf olduğunu anlamak için iki üç tur döndürmeye, evirip çevirmeye son. Basit bir etiket ile hayat daha kolay.

19. Laptop kamerasını bantlamaya, kağıt yapıştırmaya, vs. son! Yahu şunu standart yapsanıza.

20. Arka tarafı hareketli bank, bu sayede istediğiniz tarafa doğru dönerek oturabiliyorsunuz.

21. Bu fosforlu kalemin ucundaki şeffaf kısım, çizdiğiniz yeri görmenizi sağlıyor. Dahiyane!

22. Burası bir telefonla konuşma kabini, kütüphanede telefonunuza cevap vermek zorunda kalırsanız diye.

23. Banyo yaptıktan sonra aynanın buğulanması sizi de rahatsız etmiyor mu? Oysa bunun üstesinden gelen aynalar var. Yetmez, her banyo aynası böyle olmalı!

24. Restoranda bir masa, üzerindeki butonlara basarak garsonu çağırabiliyor, hesap ya da masanın temizlenmesini isteyebiliyorsunuz. “Garson beni yine görmedi” stresi bitsin artık!

25. Japonya’da satılan bu sakızın içinde, sakızınızı çiğnedikten sonra sarıp atabileceğiniz küçük kağıtlar var.

26. Bu bir ayak sifonu! Umumi tuvaletlerde sifona basmaktan korkanlar için müthiş bir icat, bu zamana kadar neden düşünülmedi ki bu zaten?





