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'Bir an tereddüt etmedim' dedi! Galatasaray'ın takımdan gönderdiği Angelino'dan ayrılık sonrası Galatasaray'a şok sözler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 08:34 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansından memnun kalmaması nedeniyle opsiyonunu kullanmadığı Angelino, İtalyan ekibi Roma'ya transfer olurken imza sonrası yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılılar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray'ın Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino beklentilerin altında bir performans sergilemesi sonrası opsiyonu kullanılmayarak takımdan gönderilirken İspanyol oyuncunun yeni takımı belli olmuştu.

Tecrübeli oyuncu İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tutarken, İtalyan ekibi, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla Angelino'yu resmen açıkladı.

'EN UFAK BİR TEREDDÜT DAHİ YAŞAMADIM'

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Transfer sonrası yaptığı açıklamada Angelino, "Roma ismini duyduğumda en ufak bir tereddüt dahi yaşamadım. Ve bugün, inanılmaz bir geçmişi olan ve şampiyonluklarla dolu bir maziye sahip olan harika bir kulübe katılmak beni gururlandırıyor. Teknik direktörümüz ve yeni takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

BEKLENMEDİK SÖZLER

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Angelino da Roma ile anlaşması sonrası sosyal medyadan Galatasaray'a veda etti. Yaptığı paylaşımda İspanyol oyuncu, "Ekim ayından bu yana zor bir durumdayken benim için yaptıkları her şey adına eski takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bazı insanlar başından sonuna kadar işi zorlaştırsa da hayat böyle. Takıma ve taraftarlara duyduğum saygıdan başka bir şey yok. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

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Galatasaray, transferin resmen açıklanmasının ardından Angelino'ya bir veda paylaşımı gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımında, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" ifadeleri yer aldı.

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