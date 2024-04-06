Bir anda kendini sahneye atıp dans etti! Neslihan Atagül'ün performansı sosyal medyayı salladı

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdi de dansı ile gündem oldu.

Mini eteği ve ceketi ile bir anda sahneye atlayan Neslihan Atagül'ün dans performansı çok konuşuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu haraketler ne?', 'Kameraları görünce gündem yaratmak istedi yine', 'Tamamen dikkat çekmek amaçlı', 'Böyle dans mı olur?' gibi yorumlar yapıldı.







