MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir anda kendini sahneye atıp dans etti! Neslihan Atagül'ün performansı sosyal medyayı salladı

Bir anda kendini sahneye atıp dans etti! Neslihan Atagül'ün performansı sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl eşi Kadir Doğulu hakkındaki ihanet iddiaları nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül şimdi de dansı ile gündem oldu. Kendini bir anda sahneye atan ünlü ismin ilginç performansına yorum yağdı.

Bir anda kendini sahneye atıp dans etti! Neslihan Atagül'ün performansı sosyal medyayı salladı

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdi de dansı ile gündem oldu.

1 neslihan

Mini eteği ve ceketi ile bir anda sahneye atlayan Neslihan Atagül'ün dans performansı çok konuşuldu.

2 neslihan

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu haraketler ne?', 'Kameraları görünce gündem yaratmak istedi yine', 'Tamamen dikkat çekmek amaçlı', 'Böyle dans mı olur?' gibi yorumlar yapıldı.

3 neslihan

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Morlukları dikkat çekti! 'Sana ne oldu?Morlukları dikkat çekti! 'Sana ne oldu?
Amerika'ya yerleşen şarkıcı doğum koçu oldu! Amerika'ya yerleşen şarkıcı doğum koçu oldu!
Kovboy tarzı sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktıKovboy tarzı sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül magazin karakteri
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

CHP'den Hatay açıklaması! Saat verip alınan kararı duyurdular

CHP'den Hatay açıklaması! Saat verip alınan kararı duyurdular

Meral Akşener'den gündem olan sözler! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'hırsız' göndermesi

Meral Akşener'den gündem olan sözler! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'hırsız' göndermesi

Fenerbahçeli futbolculardan yönetime 'Süper Kupa' talebi!

Fenerbahçeli futbolculardan yönetime 'Süper Kupa' talebi!

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.