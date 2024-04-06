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Deniz Akkaya 'Siyaset bitti ise...' dedi! O yoruma dayanamadı! Küfürler havada uçuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 08:34
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Ünlü manken Deniz Akkaya açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa bir takipçisine verdiği yanıtla adından söz ettirdi. Akkaya kendisine 'abla' denmesine çok sinirlendi ve küfürler havada uçuştu.

Deniz Akkaya 'Siyaset bitti ise...' dedi! O yoruma dayanamadı! Küfürler havada uçuştu

Eski manken Deniz Akkaya sosyal medyadaki açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa sosyal medyadaki bir yoruma çok sinirlendi.

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Sivri diliyle ve iğneleyici sözleriyle dikkat çeken Akkaya, X hesabından
"Siyaset bitti ise attık başka konular konuşalım, Saltburn izleyenler var mı?" diye sordu.

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Bir takipçisi ünlü isme 'Ablam be şu aralar kimse seni sallamaz 3-5 gün sonra gel' diyerek yanıt verdi.

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O YORUMA ÇOK SİNİRLENDİ

Deniz Akkaya o yorumu görünce kendini tutamadı ve ağza alınmayacak küfürlerle yanıt verdi.

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KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Akkaya'nın 'Sen git başka yerde köpekler boş boş siyaset konuş tamam mı' yanıtı sosyal medyada tepki çekti.

Ünlü isme; 'Bunlar nasıl sözler?', 'Kalitesini göstermiş', 'Düşmana söylenmez bunlar' gibi yorumlar yapıldı.

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