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Bir anda ortaya çıkan uunus sürüsü, turistleri şaşkına uğrattı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan, suya dalıp çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya’nın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer ilçesinde tatil yapan turistler tekne ile gezintiye çıktı. Turistler Kumluca, Adrasan Suluada'ya tekne ile gezinti yaparken bir anda yunus sürüsü ile karşılaştı. Sayıları net olarak bilinmeyen yunus sürüsü turistlere eşlik etmeye başladı.

Tekneyle yarışan yunuslar, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Bir anda yunusların görsel şölenine şahit olan teknedekiler büyük heyecan yaşadı. Turistlerden birisinin, “Gezerken yunusları da gördük” demesi dikkat çekti. Bir süre teknede bulunanlara eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldular. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer yunus

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