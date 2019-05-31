Bir anda telefonunu alıp kaçtı

Trende elindeki telefona bakan kişi, bir anda hırsızın hedefi oldu. ABD'de yaşandığı belirtilen video sosyal medyada paylaşıldı. Hırsızların kullandığı yöntem konusunda farkındalık oluşturması açısından da uyarı yapıldı. İşte o görüntü.
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