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Bir anda telefonunu alıp kaçtı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 09:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir video akıllara durgunluk veren hırsızlık yöntemini gözler önüne serdi. Ders niteliğinde paylaşılan video çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Trende elindeki telefona bakan kişi, bir anda hırsızın hedefi oldu. ABD'de yaşandığı belirtilen video sosyal medyada paylaşıldı. Hırsızların kullandığı yöntem konusunda farkındalık oluşturması açısından da uyarı yapıldı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
telefon hırsız tren

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