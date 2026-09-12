Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en cesur hayvanı Elazığ'da böyle görüntülendi

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde, halk arasında "katil arı" olarak adlandırılan eşek arılarına ait bir yuva görüntülendi. Yuvanın, pal porsuğunun saldırısına uğradığı öğrenildi.

Dünyanın en cesur hayvanı Elazığ'da böyle görüntülendi

Edinilen bilgilere göre, toprak altında bulunan yuvanın bir pal porsuğu tarafından saldırıya uğramasının ardından vatandaşlar tarafından katil arı yuvası fark edildi.

Arıların bulunduğu bölgede ortaya çıkan görüntüler, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, doğadaki yaşam mücadelesinin dikkat çekici örneklerinden biri ortaya çıktı.

Dünyanın en cesur hayvanı Elazığ da böyle görüntülendi 1

SALDIRIYA GEÇİYORLAR

Eşek arıları, doğada özellikle diğer böceklerle beslenmeleri nedeniyle ekosistemin önemli parçalarından biri olarak biliniyor. Ancak yuvalarının yakınında tehdit hissettiklerinde savunmaya geçebilen bu canlılar, insanlara karşı da tehlike oluşturabiliyor.

Dünyanın en cesur hayvanı Elazığ da böyle görüntülendi 2

PAL PORSUĞU:

Doğanın en korkusuz canlısı olarak bilinen bal porsukları, kalın derileri ve güçlü çeneleri sayesinde vahşi doğada aslanlara ve zehirli yılanlara kafa tutmaya devam ediyor. Arı kovanlarını yağmalamaktan çekinmeyen ve en güçlü zehirlere bile bağışıklık geliştirebiliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metal dedektörü sinyal verdi, toprağı kazınca inanamadı! Tarihin en büyük hazinesiMetal dedektörü sinyal verdi, toprağı kazınca inanamadı! Tarihin en büyük hazinesi
Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönebilir! Peki nasıl?Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönebilir! Peki nasıl?

Anahtar Kelimeler:
Elazığ arı eşek bal porsuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.