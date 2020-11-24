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  4. Bir Annenin Günahı, Çukur, Seferin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ekrandaydı... 23 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Bir Annenin Günahı, Çukur, Seferin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ekrandaydı... 23 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

fadoncu fadoncu
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

24 Kasım Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 24 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Peki 24 Kasım Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

Bir Annenin Günahı, Çukur, Seferin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ekrandaydı... 23 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

24 Kasım Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 24 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

seferin kızı rfesa

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Ana Haber Bülteni" sonrasında sevilen dizi "Seferin Kızı" izleyicisinin karşısına çıktı.

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Sağ Salim" yerli sinema seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema "Şansımı Seveyim" filmi ekranlara geldi.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Yasak Elma" ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında yeni dizi "Bir Annenin Günahı" yayınlandı.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışması yayınlandı. Akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur" dizisi yayınlandı.

büyük uyanış selçuklu

24 KASIM 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 24 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının total sıralaması açıklandı.

23 Kasım Pazartesi akşamı total sıralama şöyle;

Total reyting sonuçlarına göre 1.sıraya Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Yasak Elma" dizisi yerleşti.

TRT1’de izleyiciyle buluşan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi totalde en çok izlenen ikinci program oldu.

Show TV’de ekrana gelen “Çukur” dizisi pazartesi reytinglerinde en çok izlenen üçüncü program oldu.

FOX TV'nin "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" programı pazartesi reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

Star Tv'nin akşam kuşağında yayınlanan "Seferin Kızı" dizisi total reyting sıramasında beşinci oldu.

AB ve ABC'de reyting sonuçlarında ilk sırada “Uyanış: Büyük Selçuklu” oldu.

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