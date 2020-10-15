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Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisinde hangi oyuncular yer alacak? Bir Annenin Günahı dizisinin konusu nedir? İşte Bir Annenin Günahı dizisi...

15.10.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisinde hangi oyuncular yer alacak? Bir Annenin Günahı dizisinin konusu nedir? İşte Bir Annenin Günahı dizisi...

Mart ayında çekimlerine başlanan Bir Annenin Günahı dizisi koronavirüs engeline takılarak yayına girmeden ara vermek zorunda kaldı. Fox TV ekranlarında seyircisiyle buluşmak için gün sayan dizi bu sefer de kanal değişikliği yaşadı. Gündeme gelmeyi sürdüren Bir Annenin Günahı dizisi hakkında seyircilerin merakı şimdiden arttı.

Filipinler’de yayınlanan ‘A Mother’s Guilt’ dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihine ilişkin araştırmalar derinleştirildi. Kanal D ekranlarına gelmek için gün sayan Bir Annenin Günahı dizisi dramatik konusuyla izleyicilerine duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İki çocuğuyla hayat mücadelesi veren bir annenin hayat hikayesini konu alacak olan dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki Bir Annenin Günahı ne zaman yayınlanacak? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimlerdir? Bir Annenin Günahı konusu nedir? İşte Bir Annenin Günahı dizisi...

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU

bira annenin günahı1

Hayri Aslan’ın yapımcılığında yürütülen dizide İki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan Bir Annenin Günahı dizisinin başrollerini Özge Özberk ve Mehmet Aslantuğ’un paylaşacağı konuşuluyordu. Fox TV’den Kanal D’ye transfer olan dizinin başrol oyuncularında da değişiklik oldu. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşacak.

BİR ANNENİN GÜNAHI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer almaya aday olan Bir Annenin Günahı dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi. Kanaldan yapılan açıklamada dizinin yakın bir tarihte sevenleriyle buluşacağının müjdesi verildi.


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