Bir aşçıya göre daima izlemeniz gereken 5 basit pişirme ipucu

Lezzetli bir et için tereyağı kullanın

Yemeklerinize et suyu ilave edin

Özellikle pilav ve çorbalara et suyu katarak çok daha lezzetli hale getirmeniz mümkün. Ancak et suyunu kendi mutfağınızda hazırlamalısınız, kesinlikle hazır et sularından bahsetmiyoruz.