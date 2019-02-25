Şef Daniel Boulud, çok basit mutfak tüyoları sayesinde enfes yemekler yapmanın mümkün olduğunu söylüyor. Aslında bu ipuçları bildiklerimizden çok farklı şeyler değiller. Sadece unutuyor ve uygulamıyoruz. Bakalım yemeklerin lezzetini yerine getirecek ipuçları nelermiş...

Bir aşçıya göre daima izlemeniz gereken 5 basit pişirme ipucu

Lezzetli bir et için tereyağı kullanın Tavada pişirdiğiniz etlerin lezzetini ikiye katlamak için son aşamada tereyağında kısa süre pişirin. Erimiş bol tereyağında etleri 'yıkayın'. Bu süreçte biberiye eklemeyi de ihmal etmeyin. Lezzet farkını göreceksiniz!

Sebze buketi yöntemini uygulayın Dilediğiniz taze otları bir araya getirin ve çorbalarınızı kaynatırken sebze buketini içine atın. Yemeğiniz piştiğinde sebze buketini geri alın. Çorbanın aromasının nasıl değiştiğini göreceksiniz.

Tüm yemekler için en iyi baharat deniz tuzu Tüm yemekleri baharatlamak için bir standarttır diyor şef Daniel Boulud. İki parmağınız arasına sıkıştıracağınız tuz ile yemeklerinize minicik ancak dev etkili bir dokunuş yapabilirsiniz.

Sezonun yiyeceklerini kullanın Mevsimin ürünü olmayan yiyecekleri kullanmayın. Örneğin kış mevsiminde domates kullanmaktan uzak durun. Çünkü bu dönemde domates, hiçbir şekilde yemeklere tat katmayacak aksi halde olası tadını da bozacaktır.