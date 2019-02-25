YEMEK

Bir aşçıya göre daima izlemeniz gereken 5 basit pişirme ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ev yapımı yemeklerinizi ünlü bir Fransız şefinden gelmiş gibi hissettirmek için bu içeriden ipuçlarını deneyin.

Şef Daniel Boulud, çok basit mutfak tüyoları sayesinde enfes yemekler yapmanın mümkün olduğunu söylüyor. Aslında bu ipuçları bildiklerimizden çok farklı şeyler değiller. Sadece unutuyor ve uygulamıyoruz. Bakalım yemeklerin lezzetini yerine getirecek ipuçları nelermiş...

Bir aşçıya göre daima izlemeniz gereken 5 basit pişirme ipucu

Lezzetli bir et için tereyağı kullanın

Lezzetli bir et için tereyağı kullanın
Tavada pişirdiğiniz etlerin lezzetini ikiye katlamak için son aşamada tereyağında kısa süre pişirin. Erimiş bol tereyağında etleri 'yıkayın'. Bu süreçte biberiye eklemeyi de ihmal etmeyin. Lezzet farkını göreceksiniz!

Sebze buketi yöntemini uygulayın

Sebze buketi yöntemini uygulayın
Dilediğiniz taze otları bir araya getirin ve çorbalarınızı kaynatırken sebze buketini içine atın. Yemeğiniz piştiğinde sebze buketini geri alın. Çorbanın aromasının nasıl değiştiğini göreceksiniz.

Tüm yemekler için en iyi baharat deniz tuzu

Tüm yemekler için en iyi baharat deniz tuzu
Tüm yemekleri baharatlamak için bir standarttır diyor şef Daniel Boulud. İki parmağınız arasına sıkıştıracağınız tuz ile yemeklerinize minicik ancak dev etkili bir dokunuş yapabilirsiniz.

Sezonun yiyeceklerini kullanın

Sezonun yiyeceklerini kullanın
Mevsimin ürünü olmayan yiyecekleri kullanmayın. Örneğin kış mevsiminde domates kullanmaktan uzak durun. Çünkü bu dönemde domates, hiçbir şekilde yemeklere tat katmayacak aksi halde olası tadını da bozacaktır.

Yemeklerinize et suyu ilave edin

Yemeklerinize et suyu ilave edin
Özellikle pilav ve çorbalara et suyu katarak çok daha lezzetli hale getirmeniz mümkün. Ancak et suyunu kendi mutfağınızda hazırlamalısınız, kesinlikle hazır et sularından bahsetmiyoruz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemek pişirme tüyoları pratik bilgiler mutfak tüyoları

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

O da bornozlu poz verme akımına uydu! Yatağın içinde...

O da bornozlu poz verme akımına uydu! Yatağın içinde...

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitki çaylarıyla ilaç tüketimine dikkat!

Yeşil çay felç sebebi olabilir!

Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi

Halk sağlığı uzmanı açıkladı: Bu tarif gribi şıp diye kesiyor

Beraber tüketildiğinde öksürüğü şıp diye kesen ikililer

Öksürüğü anında kesiyor

Afrodizyaklar cinsel arzuyu gerçekten artırır mı?

Düzenli yediğinizde cinsel arzuyu artırıyor!

Aç karnına yarım litre içtiğinizde kronik hastalıkları bitiriyor

Aç karnına yarım litre içtiğinizde kronik hastalıkları bitiriyor

Asla çöpe atmamanız gereken 5 yiyecek parçası

Bunca zaman çöpe atarak büyük hata ettik! Ancak…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.