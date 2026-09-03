YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye'nin tescilli soğanında hasat başladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaklaşık bir asırlık üretim geçmişine sahip coğrafi işaretli Kılıçlar soğanında hasat heyecanı başladı. Tarlalardan özenle toplanan soğanların sofralara uzanan yolculuğunda, sabahın erken saatlerinden itibaren güneş altında çalışan kadın mevsimlik tarım işçileri önemli bir emek harcıyor. Ata tohumundan yetiştiriliyor ve kendine özgü aromasıyla öne çıkıyor.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye'nin tescilli soğanında hasat başladı

Köyde üretim geleneğinin önemli ürünlerinden Kılıçlar soğanı, yörede nesiller boyunca muhafaza edilerek üretimi sürdürülen ata tohumundan yetiştiriliyor. Kendine özgü aroması ve yüksek pirüvik asit miktarıyla diğer soğan çeşitlerinden ayrılan ürün, Türk Patent ve Marka Kurumuna 2014 yılında yapılan başvurunun ardından Ekim 2017'de coğrafi işaretle tescillendi.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye nin tescilli soğanında hasat başladı 1

Şubat ve mart aylarında başlayan üretim sürecinde nisan ve mayıs aylarında yabancı ot temizliği yapılıyor. Yaz sonunda olgunlaşan soğanlar, eylül ayından itibaren topraktan çıkarılıyor. Üreticiler, bu yıl Kılıçlar soğanının kilogramını yaklaşık 30 liradan satıyor.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye nin tescilli soğanında hasat başladı 2

"GÜNÜMÜZ BU ŞEKİLDE GEÇİYOR"

Mevsimlik tarım işçisi Neslihan Kabadayı (64), hasat boyunca günlerinin tarlada geçtiğini belirterek, "Soğanı önce temiz bir şekilde söküyoruz, ardından temizliyoruz. Boylarına göre ayırıp torbalıyoruz ve torbaların ağzını bağlıyoruz. Bir saat de molamız var. Günümüz bu şekilde geçiyor" dedi.

Yaklaşık 10-15 yıldır tarım işçiliği yapan Nevriye İri (54) de "Sabah kalkıp tarlaya geliyoruz, soğan kesiyoruz. Yaklaşık 10-15 senedir bu tarlalarda çalışıyoruz. Bu iş sürekli değil, mevsimlik olarak yapıyoruz" diye konuştu.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye nin tescilli soğanında hasat başladı 3

HASAT YAKLAŞIK 20 GÜN SÜRÜYOR

Bahiye Karabier (55), Kılıçlar soğanının üretim sürecinin aylar öncesinden başladığını anlatarak, "Soğan mart ayında dikilmeye başlanıyor. Nisan ve mayıs aylarında otu temizleniyor. Eylül ayının başında da söküm ve kesim işleri başlıyor. Yaklaşık 10 gündür çalışıyoruz ve daha tarlanın birindeyiz. İşlerin bir 10 gün daha süreceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye nin tescilli soğanında hasat başladı 4

"BURADAN EKMEĞİMİZİ KAZANIYORUZ"

Günlük kazançlarıyla geçimlerine katkı sağladıklarını söyleyen Zeliha Sıtkı (50) ise "Günlükçüyüz. Buraya gelip çalışıyor, ekmeğimizi kazanıyoruz. Aynı zamanda orman işçisiyiz. Ormanda da çalışıyoruz, tarlalarda da mevsimlik olarak çalışıyoruz. İş oldukça çalışmaya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye nin tescilli soğanında hasat başladı 5

20 DÖNÜMDEN 70-80 TON ÜRÜN BEKLİYOR

Soğan üreticisi Şenol Meşe, Kılıçlar köyünün toprak yapısının ürüne kendine özgü özellikler kazandırdığını söyledi. Meşe, "Bu soğanın damar sertliğine, kalbe ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği atalarımızdan beri söylenir. Buranın toprağı da özel. Soğan tohumunu buraya ektiğiniz zaman toprak, ürüne kendine has bir özellik kazandırıyor. Buranın kendine özgü bir toprağı var" dedi.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye nin tescilli soğanında hasat başladı 6

Bu yıl dönüm başına yaklaşık 4-5 ton verim beklediğini ifade eden Meşe, "Ben 20 dönüm soğan ektim. Toplamda yaklaşık 70-80 ton ürün kaldırmayı bekliyorum. Allah izin verirse, inşallah güzel bir mahsul alacağız" dedi.

Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyor: Türkiye nin tescilli soğanında hasat başladı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifiKış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifi
Tarlada 20 TL, markette 80 TL! Meşhur ‘hatun parmağı’nda hasat başladıTarlada 20 TL, markette 80 TL! Meşhur ‘hatun parmağı’nda hasat başladı

Anahtar Kelimeler:
soğan Kırıkkale ata tohumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.