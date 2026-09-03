Kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifi

Turşu hazırlıkları başladı. Kışlık tarif arayanlar için hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olan domates soslu kıl biber turşusu, farklı biber çeşitleriyle de hazırlanabiliyor.

İşte anne usulü turşunun yapım aşamalarını ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları:

DOMATES SOSLU KIL BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Tarife öncelikle domatesler rendelenerek başlanıyor. Rendelenen domateslerin içerisine bir su bardağından 1-2 parmak eksik sıvı yağ ve 1,5 su bardağı elma sirkesi ekleniyor. Ardından 4 yemek kaşığı salamura iri tuz ilave edilerek karıştırılıyor.

Tarifin önemli noktalarından biri, tuzun tamamen sos içerisinde erimesini sağlamak. Sos önceden hazırlandığında tuzun çözünme süreci de kısalıyor.

BİBERLERİ ÇOK KÜÇÜK DOĞRAMAYIN

Kıl biberlerin sapları temizlenip bol suyla güzelce yıkanıyor. Ardından biberler ne çok küçük ne de çok büyük olacak şekilde, çatal büyüklüğünde doğranıyor.

Tarifte tatlı biber kullanılırken isteyenler acı biber, sivri biber veya süs biberi de tercih edebiliyor.

Doğranan biberlere bir baş sarımsak ekleniyor. Daha yoğun sarımsak aroması isteyenlerin ise sarımsakları rendelemesi öneriliyor.

TURŞUDA SU KULLANMAYIN

Hazırlanan domates sosu ve biberler ara ara karıştırılarak yaklaşık 30-40 dakika bekletiliyor. Vakit varsa bu işlemin 1 saate kadar sürdürülmesi öneriliyor.

Bu aşamada amaç, domatesin asidinin dengelenmesine ve tuzun tamamen çözünmesine yardımcı olmak.

Ardından iri doğranmış taze nane ekleniyor. Tarifin en dikkat çeken püf noktalarından biri ise su eklenmemesi. Domateslerin kendi suyunun yeterli olduğu, yağ ve sirkenin de turşu için gerekli sıvıyı sağladığı belirtiliyor.

CAM KAVANOZ KULLANIN

Turşunun temiz ve kullanılmamış cam kavanozlara doldurulması gerekiyor. Kavanozların doldurulması sırasında kullanılan kavanoz hunisi ise hem işlemi kolaylaştırıyor hem de etrafın kirlenmesini önlüyor.

Verilen ölçülerle yaklaşık 3 adet 1 litrelik ve 1 adet yarım litrelik kavanoz turşu hazırlanabiliyor.

Kavanozların ağızları temizlendikten sonra yeni ve temiz kapaklar kullanılmalı. Kapaklar sıkıca kapatıldıktan sonra turşular dinlenmeye bırakılıyor.

KIL BİBER TURŞUSU NE ZAMAN HAZIR OLUR?

Turşunun hemen tüketilmesi önerilmiyor. Kışa kadar beklemek istemeyenler yaklaşık 1 hafta sonra turşuyu tüketebilir.

Tarifi sabah hazırlayanların kavanozları akşama kadar oda sıcaklığında bekletmesi, ardından buzdolabına kaldırması öneriliyor. Turşunun ekim sonuna kadar buzdolabında muhafaza edilmesi, daha sonra oda sıcaklığına çıkarılması tavsiye ediliyor.