YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifi

Yazdan hazırlayıp kış boyunca tüketebileceğiniz domates soslu kıl biber turşusu, özellikle et ve bakliyat yemeklerinin yanında sofralara çok yakışıyor. Evde kolayca hazırlanan bu tarifte en önemli püf noktaları ise haberimizde:

Kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifi
Çiğdem Berfin Sevinç

Turşu hazırlıkları başladı. Kışlık tarif arayanlar için hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olan domates soslu kıl biber turşusu, farklı biber çeşitleriyle de hazırlanabiliyor.

İşte anne usulü turşunun yapım aşamalarını ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları:

Kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifi 1

DOMATES SOSLU KIL BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Tarife öncelikle domatesler rendelenerek başlanıyor. Rendelenen domateslerin içerisine bir su bardağından 1-2 parmak eksik sıvı yağ ve 1,5 su bardağı elma sirkesi ekleniyor. Ardından 4 yemek kaşığı salamura iri tuz ilave edilerek karıştırılıyor.

Tarifin önemli noktalarından biri, tuzun tamamen sos içerisinde erimesini sağlamak. Sos önceden hazırlandığında tuzun çözünme süreci de kısalıyor.

BİBERLERİ ÇOK KÜÇÜK DOĞRAMAYIN

Kıl biberlerin sapları temizlenip bol suyla güzelce yıkanıyor. Ardından biberler ne çok küçük ne de çok büyük olacak şekilde, çatal büyüklüğünde doğranıyor.

Tarifte tatlı biber kullanılırken isteyenler acı biber, sivri biber veya süs biberi de tercih edebiliyor.

Doğranan biberlere bir baş sarımsak ekleniyor. Daha yoğun sarımsak aroması isteyenlerin ise sarımsakları rendelemesi öneriliyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifi 2

TURŞUDA SU KULLANMAYIN

Hazırlanan domates sosu ve biberler ara ara karıştırılarak yaklaşık 30-40 dakika bekletiliyor. Vakit varsa bu işlemin 1 saate kadar sürdürülmesi öneriliyor.

Bu aşamada amaç, domatesin asidinin dengelenmesine ve tuzun tamamen çözünmesine yardımcı olmak.

Ardından iri doğranmış taze nane ekleniyor. Tarifin en dikkat çeken püf noktalarından biri ise su eklenmemesi. Domateslerin kendi suyunun yeterli olduğu, yağ ve sirkenin de turşu için gerekli sıvıyı sağladığı belirtiliyor.

CAM KAVANOZ KULLANIN

Turşunun temiz ve kullanılmamış cam kavanozlara doldurulması gerekiyor. Kavanozların doldurulması sırasında kullanılan kavanoz hunisi ise hem işlemi kolaylaştırıyor hem de etrafın kirlenmesini önlüyor.

Verilen ölçülerle yaklaşık 3 adet 1 litrelik ve 1 adet yarım litrelik kavanoz turşu hazırlanabiliyor.

Kavanozların ağızları temizlendikten sonra yeni ve temiz kapaklar kullanılmalı. Kapaklar sıkıca kapatıldıktan sonra turşular dinlenmeye bırakılıyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olacak tarif! Ev yapımı domates soslu kıl biber turşusu tarifi 3

KIL BİBER TURŞUSU NE ZAMAN HAZIR OLUR?

Turşunun hemen tüketilmesi önerilmiyor. Kışa kadar beklemek istemeyenler yaklaşık 1 hafta sonra turşuyu tüketebilir.

Tarifi sabah hazırlayanların kavanozları akşama kadar oda sıcaklığında bekletmesi, ardından buzdolabına kaldırması öneriliyor. Turşunun ekim sonuna kadar buzdolabında muhafaza edilmesi, daha sonra oda sıcaklığına çıkarılması tavsiye ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir asırlık lezzet topraktan çıkıyorBir asırlık lezzet topraktan çıkıyor
Tarlada 20 TL, markette 80 TL! Meşhur ‘hatun parmağı’nda hasat başladıTarlada 20 TL, markette 80 TL! Meşhur ‘hatun parmağı’nda hasat başladı

Anahtar Kelimeler:
domates turşu ev yapımı biber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.