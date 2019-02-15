Mynet Trend

"Bir Aşk İki Hayat" oyuncuları hayranlarıyla buluştu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu "Bir Aşk İki Hayat" adlı filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek ile Bergüzar Korel, Kanyon AVM'de hayranlarıyla bir araya gelerek, filmi izledi.

"Bir Aşk İki Hayat" oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Bir Aşk İki Hayat filminin başrol oyuncularından Engin Akyürek ile Bergüzar Korel, Kanyon AVM'de hayranlarıyla bir araya gelerek, filmi izledi. Basın mensuplarına gösterim öncesi açıklama yapan Korel, heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Filmimizi temmuz ayında çektik. Uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Seyircilerle birlikte filmi izlemek de ayrıca çok heyecan veriyor. Bizi yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ederiz. Umarım beklentileri karşılayabiliriz. Elimizden geldiğince gerçek bir film yapmaya çalıştık." dedi.

Korel, aşkın tek kişilik bir şey olduğundan bahsederek, şöyle devam etti: "Aşkı hep kalıplara sokuyoruz, hep ikili ilişkiler üzerinden yorumluyoruz. Bu filmi çekerken bunları fark ettim. O yüzden aşka dair cümleleri ne kadar kurarsak kuralım, yeni bir şey söylemiş olmayacağız. Aşk herkese göre çok farklı."
Filmin herkese dokunan bir tarafı olduğuna vurgu yapan Korel, "Oyuncu olarak benim için bütün sahneler birbiri ile aynı gösterdiğim özen açısından. Bu bakımdan filmin her sahnesini zevkle oynadım. Umarım seyirci de sever, görür ve hisseder." diye konuştu.

bir-ask-iki-130957MT

"Aşkı arayanların da izleyebileceği bir film"

Akyürek ise "Bir Aşk İki Hayat"ın güzel bir film olduğunu söyleyerek, "Sadece aşıkların, sevgililerin seyredeceği bir film değil, aşkı arayanların da izleyebileceği bir film bence. Umarım karşılığını bulur." ifadelerini kullandı.

Filmin seyirciye saygı duyan bir film olduğu yorumunu yapan Akyürek, şunları kaydetti:
"Aşk adına büyük cümleler kurmamak güzel bir şey. Aslında aşk, bizim kim olduğumuzu tamamlayan bir şey, hissedilen bir şey. Aşkı anlatmaya başladığınız zaman, kendi anlamını ve etkisini yitirecektir."
Akyürek, filmin ayrıca Güney Amerika'da da vizyona girebileceğini sözlerine ekledi.

20190214_2_34950089_41688253_Web

Fillmin senaryosunu, Burcu Görgün Toptaş ile Özlem Yılmaz kaleme aldı. Engin Akyürek'in "Yönetmen Umut" karakterine, Bergüzar Korel'in ise "Mimar Deniz" karakterine canlandırdığı filmin konusu, özetle şöyle: "Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda'da köpeği ile yaşayan Umut'un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar."


Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Adeta yıldızlar karması! Aquaman Dune kadrosuna dahil olduAdeta yıldızlar karması! Aquaman Dune kadrosuna dahil oldu
Sinemacılar Akademi’ye karşı kazan kaldırdı: “Desteklemiyoruz”Sinemacılar Akademi’ye karşı kazan kaldırdı: “Desteklemiyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Aşk İki Hayat Engin Akyürek Bergüzar Korel Ali Bilgin

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu

Korkunç: 'İlaç içirip tecavüz etti, o adamı diri diri ütüledi'

Korkunç: 'İlaç içirip tecavüz etti, o adamı diri diri ütüledi'

Tanzim satış haberi karşı karşıya getirdi

Tanzim satış haberi karşı karşıya getirdi

Diriliş'te Engin Altan Düzyatan için ayrılık kararı verildi! Diziye böyle veda edecek!

Diriliş'te Engin Altan Düzyatan için ayrılık kararı verildi! Diziye böyle veda edecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jason Momoa Aquaman’dan sonra Dune kadrosunda

Adeta yıldızlar karması! Aquaman Dune kadrosuna dahil oldu

Hollywood'dan Oscar Akademisi'ne açık mektup

Sinemacılar Akademi’ye karşı kazan kaldırdı: “Desteklemiyoruz”

Yorgos Lanthimos Emma Stone’u fotoğrafladı

Oscarlı Emma Stone’un ev halleri

Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor

Tercihleri onu ya aşka ya da fırtınalı günlere sürükleyecek

Yeni jenerasyon Hababam Sınıfı’ndan ilk fragman yayınlandı

Yeni nesil Hababam Sınıfı'nın ilk fragmanı izleyicilerle buluştu

He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor

Gölgelerin gücü adına! He-Man filminin çekimleri başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.