Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat

Kampanya, kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete son verme ve güvenli şehirler yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanyanın ilham kaynağı ise, yanıp sönen ışıklarıyla iletişimde olan, dayanışma gösteren ve birbirlerini koruyan ateş böcekleri. Herkesi, ateş böcekleri ile ‘karanlığı aydınlat’maya çağıran kampanya, ateşböcekleri.info sitesindeki interaktif Türkiye haritasına birer ateş böceği bırakarak, bulundukları kentlerde güvende hissetmedikleri yerleri belirlemeye davet ediyor. BM Kadın Birimi, interaktif haritada işaretlenen güvensiz noktalara ilişkin bilgiyi ilgili yerel yönetimler ile paylaşarak güvenli kentlere katkı sağlamayı hedefliyor. Kampanya ile kadınların ve kız çocuklarının, evde, sokakta, her yerde şiddetten uzak bir hayat yaşamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin dünya çapında yürüttüğü 16 Günlük Aktivizm kampanyasının Türkiye ayağında kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete son diyor. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde başlayan ve 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren 16 Günlük Aktivizm bu sene “Karanlığı Aydınlat” temasına dikkat çekiyor

SOKAKTAKİ ŞİDDET KADINLARIN HAYATA KATILIMINI SINIRLANDIRIYOR

Tüm dünyada kadınlar ve kız çocukları, kamusal alanda (sokakta, iş yerinde, eğlence yerlerinde) sözlü, cinsel, fiziksel, ekonomik, psikolojik taciz ve diğer şiddet türlerine maruz bırakılıyor. Kamusal alandaki şiddet, ulaşım araçlarında, sokakta, pazarda, parkta ve başka pek çok yerde görülebiliyor. Kadınlar ve kız çocuklarının, kamusal alanda, sokakta yürürken, alışveriş yaparken, toplu taşımayı kullanırken güvende hissetmemeleri, sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımlarını sınırlayan faktörler arasında yer alıyor. Şiddetten arındırlmış bir hayat kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit bireyler olarak toplumsal hayat içerisinde yer almalarının ön koşullarındandır.

BM Kadın Birimi, 16 Günlük Aktivizm kampanyası boyunca herkesi sosyal medya hesaplarından #ateşböcekleri ve #karanlığıaydınlat etiketleriyle kampanyaya destek olmaya ve yaşadığımız alanları daha güvenli yapmak için harekete geçmeye çağırıyor.

https://www.atesbocekleri.info/

