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Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kamusal alanda kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı şiddete “Karanlığı Aydınlat” kampanyasıyla dikkat çeken Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) herkesi, birer ateş böceği yakmaya, kentlerde kendilerini güvende hissetmedikleri alanları Türkiye haritası üzerinde işaretlemeye çağırıyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin dünya çapında yürüttüğü 16 Günlük Aktivizm kampanyasının Türkiye ayağında kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete son diyor. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde başlayan ve 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren 16 Günlük Aktivizm bu sene “Karanlığı Aydınlat” temasına dikkat çekiyor

Kampanya, kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete son verme ve güvenli şehirler yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanyanın ilham kaynağı ise, yanıp sönen ışıklarıyla iletişimde olan, dayanışma gösteren ve birbirlerini koruyan ateş böcekleri. Herkesi, ateş böcekleri ile ‘karanlığı aydınlat’maya çağıran kampanya, ateşböcekleri.info sitesindeki interaktif Türkiye haritasına birer ateş böceği bırakarak, bulundukları kentlerde güvende hissetmedikleri yerleri belirlemeye davet ediyor. BM Kadın Birimi, interaktif haritada işaretlenen güvensiz noktalara ilişkin bilgiyi ilgili yerel yönetimler ile paylaşarak güvenli kentlere katkı sağlamayı hedefliyor. Kampanya ile kadınların ve kız çocuklarının, evde, sokakta, her yerde şiddetten uzak bir hayat yaşamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

SOKAKTAKİ ŞİDDET KADINLARIN HAYATA KATILIMINI SINIRLANDIRIYOR

Tüm dünyada kadınlar ve kız çocukları, kamusal alanda (sokakta, iş yerinde, eğlence yerlerinde) sözlü, cinsel, fiziksel, ekonomik, psikolojik taciz ve diğer şiddet türlerine maruz bırakılıyor. Kamusal alandaki şiddet, ulaşım araçlarında, sokakta, pazarda, parkta ve başka pek çok yerde görülebiliyor. Kadınlar ve kız çocuklarının, kamusal alanda, sokakta yürürken, alışveriş yaparken, toplu taşımayı kullanırken güvende hissetmemeleri, sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımlarını sınırlayan faktörler arasında yer alıyor. Şiddetten arındırlmış bir hayat kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit bireyler olarak toplumsal hayat içerisinde yer almalarının ön koşullarındandır.

BM Kadın Birimi, 16 Günlük Aktivizm kampanyası boyunca herkesi sosyal medya hesaplarından #ateşböcekleri ve #karanlığıaydınlat etiketleriyle kampanyaya destek olmaya ve yaşadığımız alanları daha güvenli yapmak için harekete geçmeye çağırıyor.

https://www.atesbocekleri.info/

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Anahtar Kelimeler:
BM Kadın Birimi kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sadece kadınlar da değil aslında herkes için durum eğitimin tamamen yok edilmesi ve akabince cehaletin 20 yılda en yuksek seviyesine cıkması tehlikeli toplumsal bir olusum yarattı dışarıda artık basımıza birsey gelecek mi düşünerek yürümek zorunda kalıyoruz stress seviyesi 80'li yıllara dondu ulkede
Umarim Kadinlar siddetle maruz kalmazlar. bir cok bolgede Kadinlar Internet kullaniyor. bulundugu bolgeye harita uzerinden nasil isaratlesin (eger isten en buysa) guzel bir calisma . ama siddet ortam larini tam anlamiyla tespitte Yeter siz kalabilir. kendi baska sehir de olup. Oz sehrinde kadina siddet uygulandigina tanik olan duyarli insanlardan isaretlemelerini rica ediyorum. sesini duyuramayanlarin sesi olunuz. daha kapsamli calisabilmen icin. sayilarinizin ve destekcilerinjzin artmasini temenni ediyorum.
Birileri ekmek peşinde
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