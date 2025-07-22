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Skandal olay! Bir baba 15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik yaşaması için...

Almanya'da bir baba 15 yaşındaki oğlunu cinsel birliktelik yaşaması için papaza sattı. Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından baba ve papaz yargılandı fakat mahkeme babanın cezasını erteledi.

Skandal olay! Bir baba 15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik yaşaması için...

Hamburg'da bir baba 15 yaşındaki oğlunu para karşılığında bir papazla seks yapması için sattı.

Skandal olay! Bir baba 15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik yaşaması için... 1

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Artı49'un haberine göre Hamburg Bölge Mahkemesi 47 yaşındaki babayı reşit olmayanların cinsel davranışlarını teşvik etmek ve gençlerin cinsel istismarına yardım ve yataklık etmekten suçlu buldu. Babaya 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, olayda tehdit ve şiddet olmadığını da söyledi.

Skandal olay! Bir baba 15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik yaşaması için... 2

Savcılık başlangıçta Mart ve Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 5 suç işlendiğini varsaymıştı. Oğul, suçlar dizisinin başlangıcında 15 yaşındaydı. Ayrı bir yargılamanın konusu olan papazın davasıyla ilgili olarak şimdi bir mahkumiyet kararı verildi. Baba iddialar hakkında sessiz kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Papaz
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