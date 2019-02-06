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Bir bardak asitli içecek tükettiğinizde 60 dakika içinde vücudunuzda bakın neler oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Dünya genelinde milyarlarca insanın tükettiği asitli içecekler, vücudumuzda kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Sadece bir bardak asitli içeceğin sadece 1 saat içinde verdiği zarara inanamayacaksınız...

Bir bardak asitli içecek tükettiğinizde 60 dakika içinde vücudunuzda bakın neler oluyor

Sofraların vazgeçilmezi haline gelen asitli içeceklerden sadece bir bardak içtiğinizde günlük almanız gereken şekerin tam 100 katını vücudunuza depolamış oluyorsunuz. Ancak insan vücudunda yarattığı etki bununla da sınırlı değil.

kk

İlk 10 dakika:

10 dakika içinde kana tam olarak 10 kaşık şeker karışmış olur

İlk 20 dakika:
Kan şekeri hızlı bir şekilde yükselir. Pankreasta insülin salgılanması hızlanır ve karaciğer yağ depolamaya başlar.

İlk 40 dakika:
Kan basıncı yükselişe geçer.

İlk 45 dakika:
Beyinde mutluluk hissi ortaya çıkar.

İlk 60 dakika:
Kan şekeri düşüşe geçer ve açlık hissi başlar. Tatlı bir şeyler yeme isteği ortaya çıkar.

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asitli içeceklerin zararları gazlı içeceklerin zararları

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