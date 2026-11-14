Bir bardak bulgurla hazırlayın! Sofranın en sevilen yemeği olabilir

FELLAH KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köftesi için:

1 su bardağı ince köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı sıcak su

Üzeri için:

Yarım demet maydanoz

İsteğe bağlı birkaç damla limon suyu

FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İnce bulguru ve irmiği geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu dökün ve karıştırın. Kabın üzerini kapatarak yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Bu sürede bulgur ve irmik suyu çekerek yumuşayacaktır.

Şişen bulgurun üzerine yumurta, un, domates salçası, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri yaklaşık 8-10 dakika boyunca yoğurun.

Harcın kolay şekil alabilen, birbirine tutunan bir kıvamda olması gerekiyor. Çok kuru kalırsa azar azar su ekleyebilirsiniz. Fazla yumuşak olursa az miktarda un ilave edebilirsiniz.

Hazırladığınız harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinizde yuvarlayın. Ardından her köftenin ortasına serçe parmağınızla hafifçe bastırarak küçük bir çukur oluşturun. Bu şekil, sosun köftelere daha iyi tutunmasını sağlayacaktır. Köfteleri hafifçe unlanmış bir tepsiye dizin.

Geniş bir tencerede bol miktarda su kaynatın. İçine biraz tuz ekleyin. Hazırladığınız köfteleri kaynar suya dikkatlice bırakın. Orta ateşte yaklaşık 8-12 dakika haşlayın. Köftelerin büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir.

Köfteler yüzeye çıkıp içleri piştiğinde delikli kepçeyle sudan alın. Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. İnce doğranmış veya ezilmiş sarımsakları ekleyerek kısa süre çevirin. Ardından domates salçasını ilave edip yaklaşık 1 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesleri, pul biberi ve tuzu ekleyin. Sos koyulaşmaya başlayınca 3-4 yemek kaşığı sıcak su ilave ederek birkaç dakika daha pişirin.

Haşladığınız fellah köftelerini hazırladığınız domates sosunun içine alın. Köfteleri ezmeden, nazik hareketlerle karıştırın. Sosun köftelerin her tarafına eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Fellah köftelerini servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Dilerseniz birkaç damla limon suyu ekleyerek servis edin.