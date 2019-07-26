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Bir bardak maden suyuyla gelen 10 fayda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

Bunaltıcı yaz sıcaklarında susuzluğu giderip serinletmede önemli bir alternatif olan maden suyu, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bir bardak maden suyuyla gelen 10 fayda

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek hastalığı olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir” diyor.

Kemikleri güçlendiriyor
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Maden suyunun düzenli tüketimi kemik sağlığını geliştiriyor; kadınlarda görülen menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor.

Kötü kolesterolü düşürüyor
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Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor.

Sindirime yardımcı oluyor
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Özellikle ağır yemekler sonrasında ya da yemeği fazla kaçırmışsak imdadımıza yetişen maden suyu sülfat içeriği sayesinde pankreastan amilaz salgısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.

Cildi güzelleştiriyor
cilt
Maden suyu zengin mineral içeriği ile cilt sağlığını korumak için de önemli katkıda bulunuyor; cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor.

Romatizmaya iyi geliyor
romatizma
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Maden suyu romatizma ve artrit ile ilgili enflamasyonların azaltılmasına yardımcı olur” diyor.

Böbrekleri koruyor
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İçeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum eloktrolitleri dehidratasyonu engelleyerek su emilimini sağlıyor. Ayrıca yapılan çalışmalar; kalsiyum oksalat konsantrasyonunu azaltarak böbrek taşı riskini düşürücü etkisi yaptığını gösteriyor.

Sıvı ve elektrolit kaybını yerine koyuyor
Vücut sıvılarında yer alan elektrolitler; kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde terle kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulmasında sağlıklı bir tercih olarak öne çıkan maden suyu, içeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum sayesinde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koyuyor.

Kas kramplarını önlüyor
kramp
Özellikle de sporcularda egzersiz sırası ve sonrasında kaybedilen sıvı ve elektrolit kaybına karşı önemli fayda sağlayan maden suyu, magnezyum içeriğiyle kas kramplarını önleyerek performansı koruyor.

Yüksek tansiyonla savaşıyor

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Maden suyu zengin magnezyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncının düzenlenmesinde katkı sağlıyor. Yapılan bir çalışma; günde 1 su bardağı maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasında kan basıncının normal düzeye gerilediğini gösteriyor.

Tatlı krizini önlüyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Maden suyu magnezyum içeriği sayesinde insülin hormonunun duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlamaktadır” diyor.

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