Bir bardak maden suyuyla gelen 10 fayda

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek hastalığı olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir” diyor.

Kemikleri güçlendiriyor



Maden suyunun düzenli tüketimi kemik sağlığını geliştiriyor; kadınlarda görülen menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor.

Kötü kolesterolü düşürüyor



Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor.

Sindirime yardımcı oluyor



Özellikle ağır yemekler sonrasında ya da yemeği fazla kaçırmışsak imdadımıza yetişen maden suyu sülfat içeriği sayesinde pankreastan amilaz salgısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.