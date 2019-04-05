YEMEK

Bir bardak sütten saha fazla kalsiyum içeren 7 besin kaynağı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Güçlü kemiklere sahip olmak için süt içmenize gerek yok sevgili okur. Üstelik bu 7 yiyeceği tüketerek bir bardak sütten çok daha fazla kalsiyum alabilirsiniz.

Buradan sevgili ebeveynlere sesleniyoruz; çocuklarınızı süt içmeye zorlamayın çünkü almaları gereken kalsiyumu farklı yiyeceklerden de sağlamak mümkün. Kalsiyum, kas fonksiyonlarına yardımcı olur, kalp atışını ve sinir sinyallerini düzenler, kan pıhtısı ve osteoporozun önlenmesine yardımcı olur. Bir bardak sütte 305 mg kalsiyum vardır ve bir yetişkinin günde yaklaşık 1000 mg kalsiyum alması gerekir.

Bir bardak sütten saha fazla kalsiyum içeren 7 yiyecek

Somon

Somon
Taze somon beklediğinizden çok daha fazla kalsiyum içeren bir gıda. 170 gr somon yaklaşık 340 mg kalsiyum içerir.

Chia tohumu

Chia tohumu
100 gr chia tohumu 631 mg kalsiyum içerir. Yani yaklaşık 3 yemek kaşığı chia, 1 bardak sütteki kalsiyum sayısını ikiye katlar.

Badem

Badem
Harika bir kalsiyum kaynağıdır. Üç çeyrek fincan badem 320 mg kalsiyum içermektedir. Eğer süt içmiyorsanız badem, oldukça lezzetli bir alternatif olacaktır. Üstelik tok tutma özelliği de var.

Narenciye suyu

Narenciye suyu
220 gr narenciye suyu 350 mg kalsiyum içerir. Günlük kalsiyum hedefinize ulaşmak için kahvaltınıza bu sağlıklı içeceği dahil edebilirsiniz. Ancak içmeden önce çalkalayın, çünkü kalsiyum bazen dibe çöker.

Kuru incir

Kuru incir
Günlük kalsiyum dozunuzu almanın tatlı bir yoludur. Bir bardak kuru incir 320 mg kalsiyum içerir. Ancak kalorisinin yüksek olduğunu unutmamak lazım.

Nohut

Nohut
Bir buçuk su bardağı nohut, 350 mg kalsiyum içerir. Salata ya da yemeğini yaparak tüketebilirsiniz. Son derece besleyici ve lezzetli bir öğün sizi bekliyor!

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi
Yarım fincan yulaf, 200 mg kalsiyum içerir. Bu oranı artırmak için badem sütü ile karıştırmayı deneyebilirsiniz.
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