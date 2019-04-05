Bir bardak sütten saha fazla kalsiyum içeren 7 besin kaynağı

Buradan sevgili ebeveynlere sesleniyoruz; çocuklarınızı süt içmeye zorlamayın çünkü almaları gereken kalsiyumu farklı yiyeceklerden de sağlamak mümkün. Kalsiyum, kas fonksiyonlarına yardımcı olur, kalp atışını ve sinir sinyallerini düzenler, kan pıhtısı ve osteoporozun önlenmesine yardımcı olur. Bir bardak sütte 305 mg kalsiyum vardır ve bir yetişkinin günde yaklaşık 1000 mg kalsiyum alması gerekir.

Bir bardak sütten saha fazla kalsiyum içeren 7 yiyecek

Somon Taze somon beklediğinizden çok daha fazla kalsiyum içeren bir gıda. 170 gr somon yaklaşık 340 mg kalsiyum içerir.

Chia tohumu 100 gr chia tohumu 631 mg kalsiyum içerir. Yani yaklaşık 3 yemek kaşığı chia, 1 bardak sütteki kalsiyum sayısını ikiye katlar.

Badem Harika bir kalsiyum kaynağıdır. Üç çeyrek fincan badem 320 mg kalsiyum içermektedir. Eğer süt içmiyorsanız badem, oldukça lezzetli bir alternatif olacaktır. Üstelik tok tutma özelliği de var.

Narenciye suyu 220 gr narenciye suyu 350 mg kalsiyum içerir. Günlük kalsiyum hedefinize ulaşmak için kahvaltınıza bu sağlıklı içeceği dahil edebilirsiniz. Ancak içmeden önce çalkalayın, çünkü kalsiyum bazen dibe çöker.

Kuru incir Günlük kalsiyum dozunuzu almanın tatlı bir yoludur. Bir bardak kuru incir 320 mg kalsiyum içerir. Ancak kalorisinin yüksek olduğunu unutmamak lazım.

Nohut Bir buçuk su bardağı nohut, 350 mg kalsiyum içerir. Salata ya da yemeğini yaparak tüketebilirsiniz. Son derece besleyici ve lezzetli bir öğün sizi bekliyor!