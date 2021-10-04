'Bir Başka Güzel' jürisi Selin Ciğerci'den boynuz göndermesi

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan Selin Ciğerci, Show TV ile anlaştı. Ciğerci, Bir Başka Güzel adlı moda yarışmasında jüri olarak ekranda boy gösterdi.

Selin Ciğerci, ilk bölümde bombayı patlattı. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan Ciğerci'den 'boynuz' göndermesi geldi.

Ciğerci'nin bu hareketi aldatma iddialarını kuvvetlendirdi. Ciğerci yarışmacıya "Kafandakiler boynuz mu? Bir iki tane de ben alabilir miyim?" dedi.

Ciğerci daha sonra ise yarışmacının başındaki boynuz detaylı tacı alıp kendi başına taktı.



