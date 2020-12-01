Bir Başkadır dünya gündeminde! En popüler dizilerden oldu

Netflix’te yayınlanmasıyla büyük olay yaratan yerli yapım Bir Başkadır, dünya gündeminde de yerini aldı. En geniş internet film ve dizi veritabanı olan IMDb’nin en popüler diziler listesinde Bir Başkadır da yer aldı.

Bir süredir zirveyi bırakmayan Netflix'in 'The Queen's Gambit' dizisi yerini yine başka bir Netflix yapımı olan The Crown'a devretti. Haftalardır gündemden düşmeyen Netflix Türkiye yapımı 'Bir Başkadır' ise 19. sırada yer aldı.

Dizinin oyuncuları da en popüler oyuncular listesine girdi. Öykü Karayel IMDb StarMeter'da 330, Funda Eryiğit 142, Defne Kayalar 752. oldu. İşte En popüler diziler listesinin ilk 20'si...