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Bir Başkadır dünya gündeminde! En popüler dizilerden oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Bir Başkadır, Türkiye’den sonra dünyanın gündemine de girdi. Berkun Oya imzalı yapım IMDb’de en popüler diziler listesinde 19’uncu sıraya yükseldi. Dizide rol alan oyuncular da StarMeter'da yer aldı.

Netflix’te yayınlanmasıyla büyük olay yaratan yerli yapım Bir Başkadır, dünya gündeminde de yerini aldı. En geniş internet film ve dizi veritabanı olan IMDb’nin en popüler diziler listesinde Bir Başkadır da yer aldı.

Bir süredir zirveyi bırakmayan Netflix'in 'The Queen's Gambit' dizisi yerini yine başka bir Netflix yapımı olan The Crown'a devretti. Haftalardır gündemden düşmeyen Netflix Türkiye yapımı 'Bir Başkadır' ise 19. sırada yer aldı.

Dizinin oyuncuları da en popüler oyuncular listesine girdi. Öykü Karayel IMDb StarMeter'da 330, Funda Eryiğit 142, Defne Kayalar 752. oldu. İşte En popüler diziler listesinin ilk 20'si...

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Bir Başkadır IMDb'de en popüler 19. dizi oldu

1.The Crown

1.The Crown

2.The Queen's Gambit

2.The Queen's Gambit

3.The Mandalorian

3.The Mandalorian

4.Supernatural

4.Supernatural

5.Grey's Anatomy

5.Grey's Anatomy

6.The Undoing

6.The Undoing

7.Big Sky

7.Big Sky

8.Fargo

8.Fargo

9.Schitt's Creek

9.Schitt's Creek

10.His Dark Materials

10.His Dark Materials

11.A Teacher

11.A Teacher

12.The Boys

12.The Boys

13.Zack Snyder's Justice League

13.Zack Snyder's Justice League

14.Paranormal

14.Paranormal

15.American Horror Story

15.American Horror Story

16.Game of Thrones

16.Game of Thrones

17.Star Trek Discovery

17.Star Trek Discovery

18.The Blacklist

18.The Blacklist

19.Bir Başkadır

19.Bir Başkadır

20. Vikings

20. Vikings
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