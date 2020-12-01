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Kolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.12.2020 11:31 | Son Güncelleme:
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Kolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerek

Marvel yapımı dizi ve filmlerin başarısı su götürmez bir gerçek. Gerek hikayeleri gerekse o sinematik evren her yaştan milyonlarca insanı kendine çekmeyi başarıyor. Bu başarı biraz da Marvel’ın disiplininden geliyor olabilir. Oyuncularla çalışmaya başlamadan önce öyle kuralları var ki...

Oyuncu olmak, ünlü olmak uzaktan bakınca çok keyifli görünse de işin aslı öyle değil. Verdiği sorunluluk, altından kalkmanın zor olduğu roller ve yapımcı şirketlerin kurallarına harfiyen uymak gerekiyor.

Dudak uçuklatan ücretler inanılmaz görünüyor ama oyuncuların uyması gereken bazı kurallar da dudak uçuklatan cinsten. Marvel Sinematik Evreni’ninde rol alan bir oyuncu olmak ise ekstra zorlayıcı gibi görünüyor.

Marvel Sinematik Evreni, piyasada en çok tanınan ve kâr eden film serilerini bünyesinde barındırıyor. Öyle ki Marvel Sinematik Evreni’ne dâhil filmlerin toplam kazancı 17 milyar doları geçiyor. Disney ise Marvel’i 2009 yılında sadece 4 milyar dolara satın almıştı. Bu durumda stüdyo, seriyi ve evreni her anlamda koruyabilmek için bazı sıkı önlemler almak zorunda kalıyor. Bu önlemlerden birisi de oyunculara son derece ağır şartlara sahip anlaşmalar imzalatmak.

Marvel Sinematik Evreni’ne dâhil olmak, oyuncular için birçok sorumluluğu ve uyulması gereken sıkı kuralı da beraberinde getiriyor. Durum böyle olunca Marvel filmleri, Hollywood’da en sıkı kurallardan oluşan kontratlara sahip oluyor. Marvel evrenine katılan oyuncuların uyması gereken zorlu kurallara yakından bakıyoruz.

Marvel Sinematik Evreni’ne katılan oyuncuların kabul etmeleri gereken kurallar:

SADECE YETİŞKİNLERE YÖNELİK EYLEM VE SÖYLEMLER YASAK

Disney, yetişkinlere olduğu kadar ilkokul çocuklarına da hitap edebilecek süper kahraman filmleri yapmak istiyor. En basit örnekle Disney filmlerinde karakterlerin sigara içmesi tamamıyla yasak. Örneğin Nick Fury’nin çizgi romanlardaki en bilinen hobisi olan puroyu hiçbir filmde göremiyoruz.

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KAMERALAR KAPANSA DA ROLE DEVAM

Marvel oyuncusu olmak da hem kamera önünde hem de arkasında büyük sorumluluğu beraberinde getiriyor.

Bu bağlamda Marvel kahramanları (özellikle Captain America, Iron Man gibi ön planda olanlar), kamera arkasında yardım etkinliklerine katılmak ve hayır kurumları ile beraber çalışmak zorundalar. Bu sayede oyuncular, filmlerde oynadıkları rolleri gerçek hayata taşıyarak daha fazla ilgiyi ve hoşgörüyü üzerlerine çekmeliler. Bu sayede filmlere ilişkin olumlu yaklaşımların sayısı artıyor.

FORMLARINI KORUMAK ZORUNLU

Özellikle Marvel Sinematik Evreni’nde rol alan aktörler, oynadıkları kahramanlara benzeyebilmek adına birçok egzersiz ve diyet uyguluyorlar. Bu sayede ulaştıkları belirli vücut formlarını ise oyuncular, Marvel kariyerleri boyunca korumak zorundalar.

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KARAKTERLERLE DOĞAÇLAMA YAPMAK YASAK

Marvel evreninde görev alan oyuncular, karakterler üzerinde neredeyse hiç söz hakkına sahip olamıyorlar ve filmler boyunca, yönetmenler ve senaristler ne derse harfiyen onu uyguluyorlar.

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SENARYO NE PAHASINA OLURSA OLSUN KORUNMALI

Spoiler genel olarak kötüdür, hele Marvel gibi devasa bütçelere sahip filmler hakkında çıkan spoiler haberleri daha da kötüdür. Bu nedenle Disney senaryoları korumak için ekstrem önlemler alıyor. Hatta ve hatta oyuncularına sahte senaryo detayları bile verebiliyor.

YENİDEN ÇEKİMLER SÖZLEŞMENİN BİR PARÇASI

Her ne kadar sinema sektöründe yeniden çekimler yaygın olsa da Marvel bu işi gerçekten çok ciddiye alıyor. Bu sebeple tüm oyuncuların yeniden çekim için söylenilen zamanda hazır bulunması gerekiyor. Oyuncular görünüşlerini ve formlarını film çekimleri tamamen bitene kadar asla değiştiremiyorlar.

DUBLÖR KULLANMAK ZORUNLU

Hâlihazırda sinema dünyasında birçok ünlü oyuncunun tehlike sahneleri çekmesi istenmiyor ve buna izin verilmiyor. Fakat çoğu durumda da oyuncuya kendi aksiyon sahnelerini kendi başına çekme fırsatı da veriliyor. Bu durum yine doğal olarak Marvel’da bu şekilde işlemiyor. Serinin uzun yıllar devamlılığını düşünen film ekibi, yaşanabilecek büyük bir sakatlığın önüne geçmek için oyuncuların tehlikeli sahneleri denemelerine bile izin vermiyor.

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MARVEL ETKİNLİKLERİNE KATILMAK ZORUNLU VE HİÇBİR DAVET GERİ ÇEVRİLEMEZ

Marvel , film öncesi, film sonrası ve film sırasında kahramanları ile birlikte birçok etkinlik düzenliyor. Doğal olarak bu etkinliklerin olmazsa olmazı oyuncular bu etkinliklerin hepsine katılmak zorunda oluyor ve bu kontratlarında yer alıyor. Basın toplantıları da bunların bir parçası.

DİSNEY'LE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNLU

Disney’in Avengers filmlerinden daha çok para kazandığı tek bir sektör bulunuyor: Marvel oyuncakları. Marvel Sinematik Evreni’ne giren her oyuncu; oyuncak, giyim, film dekoru ve hediyelik eşya üreticileri ile iş birliği yapmayı kabul etmiş oluyor. Hatta bu durumun, kontratın en büyük maddelerinden biri olduğu belirtiliyor. Açıklanan bilgilere göre 2011 yılında Disney’in Marvel ürünleri ve oyuncaklarından geliri, o sene yayınladıkları tüm filmlerin toplam getirisinden 620 milyon dolar daha fazlaydı.

DC FİLMLERİNDE ROL ALMAK KESİNLİKLE YASAK

Marvel ile anlaşan bir oyuncunun DC filmlerinde rol almayı prensipte kabul etmesi bile bir “suç” olarak sayılıyor, çünkü oyuncuların kontratlarında bu durum tamamen yasaklanıyor. Bu her ne kadar zalimce bir kural gibi görünse de hiçbir stüdyo, bir oyuncu üzerinden kazanacağı milyon dolarlara ortak çıksın istemez. Hâliyle işin DC tarafında da aynı kurallar işliyor.

SİCİL ARAŞTIRMASINA TAKILMAMAK LAZIM

Marvel’ın oyuncu konusunda çok seçici bir stüdyo olduğu biliniyor. Bunun ana sebeplerinden biri de Marvel evreninde bir kahramanı canlandıracak oyuncunun gerçek hayatta da temiz bir sicile sahip olması gerektiği. En azından Marvel ekibinin düşüncelerine göre bu durum böyle.

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