Kolay mı öyle Marvel oyuncusu olmak? Önce bu şartları kabul etmeniz gerek

Oyuncu olmak, ünlü olmak uzaktan bakınca çok keyifli görünse de işin aslı öyle değil. Verdiği sorunluluk, altından kalkmanın zor olduğu roller ve yapımcı şirketlerin kurallarına harfiyen uymak gerekiyor. Dudak uçuklatan ücretler inanılmaz görünüyor ama oyuncuların uyması gereken bazı kurallar da dudak uçuklatan cinsten. Marvel Sinematik Evreni’ninde rol alan bir oyuncu olmak ise ekstra zorlayıcı gibi görünüyor. Marvel Sinematik Evreni, piyasada en çok tanınan ve kâr eden film serilerini bünyesinde barındırıyor. Öyle ki Marvel Sinematik Evreni’ne dâhil filmlerin toplam kazancı 17 milyar doları geçiyor. Disney ise Marvel’i 2009 yılında sadece 4 milyar dolara satın almıştı. Bu durumda stüdyo, seriyi ve evreni her anlamda koruyabilmek için bazı sıkı önlemler almak zorunda kalıyor. Bu önlemlerden birisi de oyunculara son derece ağır şartlara sahip anlaşmalar imzalatmak. Marvel Sinematik Evreni’ne dâhil olmak, oyuncular için birçok sorumluluğu ve uyulması gereken sıkı kuralı da beraberinde getiriyor. Durum böyle olunca Marvel filmleri, Hollywood’da en sıkı kurallardan oluşan kontratlara sahip oluyor. Marvel evrenine katılan oyuncuların uyması gereken zorlu kurallara yakından bakıyoruz.

Marvel Sinematik Evreni’ne katılan oyuncuların kabul etmeleri gereken kurallar: SADECE YETİŞKİNLERE YÖNELİK EYLEM VE SÖYLEMLER YASAK Disney, yetişkinlere olduğu kadar ilkokul çocuklarına da hitap edebilecek süper kahraman filmleri yapmak istiyor. En basit örnekle Disney filmlerinde karakterlerin sigara içmesi tamamıyla yasak. Örneğin Nick Fury’nin çizgi romanlardaki en bilinen hobisi olan puroyu hiçbir filmde göremiyoruz. KAMERALAR KAPANSA DA ROLE DEVAM Marvel oyuncusu olmak da hem kamera önünde hem de arkasında büyük sorumluluğu beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Marvel kahramanları (özellikle Captain America, Iron Man gibi ön planda olanlar), kamera arkasında yardım etkinliklerine katılmak ve hayır kurumları ile beraber çalışmak zorundalar. Bu sayede oyuncular, filmlerde oynadıkları rolleri gerçek hayata taşıyarak daha fazla ilgiyi ve hoşgörüyü üzerlerine çekmeliler. Bu sayede filmlere ilişkin olumlu yaklaşımların sayısı artıyor. FORMLARINI KORUMAK ZORUNLU Özellikle Marvel Sinematik Evreni’nde rol alan aktörler, oynadıkları kahramanlara benzeyebilmek adına birçok egzersiz ve diyet uyguluyorlar. Bu sayede ulaştıkları belirli vücut formlarını ise oyuncular, Marvel kariyerleri boyunca korumak zorundalar.

KARAKTERLERLE DOĞAÇLAMA YAPMAK YASAK Marvel evreninde görev alan oyuncular, karakterler üzerinde neredeyse hiç söz hakkına sahip olamıyorlar ve filmler boyunca, yönetmenler ve senaristler ne derse harfiyen onu uyguluyorlar. SENARYO NE PAHASINA OLURSA OLSUN KORUNMALI Spoiler genel olarak kötüdür, hele Marvel gibi devasa bütçelere sahip filmler hakkında çıkan spoiler haberleri daha da kötüdür. Bu nedenle Disney senaryoları korumak için ekstrem önlemler alıyor. Hatta ve hatta oyuncularına sahte senaryo detayları bile verebiliyor. YENİDEN ÇEKİMLER SÖZLEŞMENİN BİR PARÇASI Her ne kadar sinema sektöründe yeniden çekimler yaygın olsa da Marvel bu işi gerçekten çok ciddiye alıyor. Bu sebeple tüm oyuncuların yeniden çekim için söylenilen zamanda hazır bulunması gerekiyor. Oyuncular görünüşlerini ve formlarını film çekimleri tamamen bitene kadar asla değiştiremiyorlar. DUBLÖR KULLANMAK ZORUNLU Hâlihazırda sinema dünyasında birçok ünlü oyuncunun tehlike sahneleri çekmesi istenmiyor ve buna izin verilmiyor. Fakat çoğu durumda da oyuncuya kendi aksiyon sahnelerini kendi başına çekme fırsatı da veriliyor. Bu durum yine doğal olarak Marvel’da bu şekilde işlemiyor. Serinin uzun yıllar devamlılığını düşünen film ekibi, yaşanabilecek büyük bir sakatlığın önüne geçmek için oyuncuların tehlikeli sahneleri denemelerine bile izin vermiyor.