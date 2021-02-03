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Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'in hamilelik pozu gündem oldu!

03.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'in hamilelik pozu gündem oldu!

Roman Bonomo'yu kucağına almak için gün sayan Can Bonomo'nun eşi Netflix'te yayımlanan Bir Başkadır dizisinin yıldızı Öykü Karayel'in hamilelik pozuna beğeni yağdı.

Bir Başkadır dizisindeki canlandırdığı Meryem karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Öykü Karayel, hamilelik pozunu paylaştı.

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Roman Bonomo'yu kucağına almak için artık gün sayan güzel oyuncunun pozlarına ise adeta beğeni yağdı.
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Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Karayel, L'officiel Türkiye dergisine verdiği hamilelik pozları çok beğenildi. Güzel oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düşen Karayel, hayranlarını sevindirmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hamile olduğunu herkese göstermek önceden ayıp sayılırdı.
Eskiden hamile kadınların bir özellikleri vardı güzellikleri vardı özellerdi ama şimdi göbeklerini dışarı çıkarıyorlar bedenlerini sergiliyorlar ya sen artık anne oldun anneliğin bir kutsallığı var bir ağırlığı var bir durusu var ben mantık olarak anlamıyorum bu kadınları yatak odası kıyafetiyle sokağa çıkıyorlar enteresan

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