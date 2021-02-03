Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'in hamilelik pozu gündem oldu!

Bir Başkadır dizisindeki canlandırdığı Meryem karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Öykü Karayel, hamilelik pozunu paylaştı.

Roman Bonomo'yu kucağına almak için artık gün sayan güzel oyuncunun pozlarına ise adeta beğeni yağdı.



Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Karayel, L'officiel Türkiye dergisine verdiği hamilelik pozları çok beğenildi. Güzel oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düşen Karayel, hayranlarını sevindirmişti.

