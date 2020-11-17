Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'den Ayşe Arman'a özel açıklamalar

Netflix'in son yerli dizisi 'Bir Başkadır' yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizide geçen otobüs hattından, her karakter tek tek merak edildi. Dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel, Ayşe Arman'a diziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan satır başları... 'MUHAFAZAKAR MERYEM'E NE KADAR YAKINSIN?' Tebrik ederim. Türkiye, senin performansını konuşuyor! Gerçekten de müthiş bir performans sergiliyorsun “Bir Başkadır”da… -Teşekkür ederim. Bir Başkadır nerede çekildi? Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? İBB'den açıklama geldi! Kendini, canlandırdığın örtülü ve muhafazakar Meryem’e ne kadar yakın hissediyorsun? -Çoook. Meryem içimizden biri. Beraber yaşadığımız insanlardan biri. Benzerlikleriniz neler, farklılıklarınız neler… -Onun bana göre artıları var! Mesela Meryem, sezgileri çok kuvvetli bir kadın. İçgüdüsel olarak, kendine, neyin iyi geldiğini biliyor. Kendisini ifade etmekte aslında bana nazaran çok daha başarılı! Ama birtakım kalıpların içine düşmüş. Sıkışmış hissediyor bazı açılardan kendini. Peki bu, onun suçu mu? Hayır! Hayat, buna sebep olmuş, yaşadığı sosyal çevre buna sebep olmuş… Fakat oradan çok saf, çok naif bir şekilde kendine çıkış yolları bulabiliyor.

Evet, Meryem, müthiş zeki, sağduyulu bir de esprili… Sen de onun bütün bu hallerini olağanüstü güzel bir oyunculukla yansıtıyorsun… -Ne güzel bunları duymak! Hepimiz elimizden geleni yaptık. Çünkü hikayeyi çok sevdik. Çok inandık… Meryem’in ailesi zor durumda. Yengesinin psikolojik sorunları var, bir derdi var. Dizinin başında bilmiyoruz ne olduğunu, sonuna doğru öğreniyoruz. Kadın, ruh gibi, varla yok arası. Yeğenlerinin bir tanesi konuşamıyor. Abisi, bütün aileye bakmaya çalışıyor, baskı altında. Ekonomik olarak çok zor durumdalar yani. Evin içinde bir kaos ortamı var. Ama Meryem, bu şartlar altında bile, sürekli çalışan, didinen, yengesini de idare eden, abisini de sakinleştiren bir karakter. Dizinin başında, kadın karakterler, hayat içinde bir o yana, bir bu yana savruluyor gibi gözükse de aslında hepsi çok güçlü kadınlar. Zaten sonunda da o dönen çarkı ellerine alıyorlar. Kadının gücünü de görüyoruz dizide. Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyayı salladı! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?" 'MUHAFAZAKAR BİR KADIN GÖRÜP...' Çekimler sırasında, canlandıracağın Meryem karakterine benzer bir muhafazakar kadın görüp, “Beden dili nasıl? Kıyafetlerini, örtüsünü nasıl taşıyor?” diye baktığın, incelediğin, gözlemlediğin oldu mu?