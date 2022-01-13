SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bir bir gidiyorlar... Şimdi de sıra Fatih Terim'in sağ kolu Mert Çetin'e geldi

Bir bir gidiyorlar... Şimdi de sıra Fatih Terim'in sağ kolu Mert Çetin'e geldi

13.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası vedalar peş peşe geliyor. Ayrılık sayısının neredeyse 14'e ulaşmasının ardından bir haber de Galatasaray'ın deneyimli tercümanı Mert Çetin'den geldi. Fatih Terim ile yakınlığı ile bilinen ve 2009 yılından beri Galatasaray'da çalışan Mert Çetin görevden alındı. Bu haberin ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Twitter'da Türkiye gündeminin 8. sırasında yer alan bu olaydan sonra Galatasaray taraftarı yönetime büyük tepki gösteriyor.

Bir bir gidiyorlar... Şimdi de sıra Fatih Terim'in sağ kolu Mert Çetin'e geldi

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Florya'dan peş peşe gelen ayrılık haberlerinin ardından başkan Burak Elmas'ın nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi. Bugün gelen yeni haberden sonra sosyal medya adeta yıkıldı. 2009 yılından beri Galatasaray'da görev alan tercüman Mert Çetin, Galatasaray yönetimi tarafından görevinden alındı. Fatih Terim ile yakınlığı ile bilinen tecrübeli ismin ayrılığı sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Galatasaray taraftarı Mert Çetin'in görevden alınmasına büyük tepki gösteriyor. Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündeminde 8. sırada bulunan bu konu oldukça konuşulmaya başlandı. Galatasaray taraftarı Mert Çetin'in ayrılığı sonrası başkan Burak Elmas'a büyük tepki gösteriyor.

w3tw3t


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri antrenmana damga vurdu! Domenec Torrent çok hızlı başladıSözleri antrenmana damga vurdu! Domenec Torrent çok hızlı başladı
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ali koçun kuklası Bırak Elmas Galatasaray başkanı değil düşmanıdır

En Çok Okunan Haberler

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Sözleri antrenmana damga vurdu! Torrent çok hızlı başladı

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Kimse bunu beklemiyordu!

Kimse bunu beklemiyordu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.