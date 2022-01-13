Bir bir gidiyorlar... Şimdi de sıra Fatih Terim'in sağ kolu Mert Çetin'e geldi

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Florya'dan peş peşe gelen ayrılık haberlerinin ardından başkan Burak Elmas'ın nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi. Bugün gelen yeni haberden sonra sosyal medya adeta yıkıldı. 2009 yılından beri Galatasaray'da görev alan tercüman Mert Çetin, Galatasaray yönetimi tarafından görevinden alındı. Fatih Terim ile yakınlığı ile bilinen tecrübeli ismin ayrılığı sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Galatasaray taraftarı Mert Çetin'in görevden alınmasına büyük tepki gösteriyor. Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündeminde 8. sırada bulunan bu konu oldukça konuşulmaya başlandı. Galatasaray taraftarı Mert Çetin'in ayrılığı sonrası başkan Burak Elmas'a büyük tepki gösteriyor.



