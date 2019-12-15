Bir bir köylerini terk ettiler! Sadece onlar kaldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre, Denizli kent merkezine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yalnızca bir aile kaldı. 1982 yılında meydana gelen deprem ve heyelandan dolayı vatandaşlar elleri ile yaptıkları toprak evleri terk ederek yaklaşık 10 kilometre uzağa taşındı. 30 yıl içerisinde yavaş yavaş boşalan köyde sadece bir aile kaldı. Gülsüm Yılmaz (40) ve Mehmet Yılmaz (52) çifti, 2.5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğulları ile birlikte yaşıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz'ın en büyük yardımcısı ise eşi Gülsüm Yılmaz. İki odalı toprak evde yaşayan aile elektrik ihtiyacını güneş panelinden sağlarken, suyu traktörle 10 kilometre uzaklıktan getiriyor. Yılmaz ailesi genel ihtiyaçlarını ise haftada bir defa Sarayköy ilçe merkezine giderek karşılıyor. Aile, doğal yaşamdan ise çok memnun.

"BİR TEK BİZ YAŞIYORUZ BURADA"



Sabahları erken saatlerde küçükbaş hayvanlarına bakan ve ardından onları otlamaya götüren Mehmet Yılmaz, eskiden Sazak köyünde yaşadığını ve sonra tekrar geri geldiğini belirterek, “Eskiden de burada yaşıyordum, gittim tekrardan geri geldim. Bir tek biz yaşıyoruz şimdi burada, zaten burada başka yaşayan da yok. Elektriği ise panellerden karşılıyoruz ve suyumuzu da tanker ve traktörle getirip, damacanalardan doldurup kullanıyoruz. Hayatımızı böyle sürdürüyoruz. Koyunlarımız var, onları güdüyoruz” dedi.