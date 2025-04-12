Bir çift, sahilde gezerken 2 bin 500 yıllık hançer buldu! Fırtınalar geçmişi ortaya çıkarmış...

Polonya'da Kamieńska kıyısında yürüyüş yapan Jacek Ukowski ve Katarzyna Herdzik isimli çift, kumların arasında 2 bin 500 yıllık bir hançer buldu. Olağanüstü iyi korunmuş bu bronz silah, kısa sürede Polonya’nın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Hançer, Kamieńska Toprakları Tarihi Müzesi'ne teslim edildi. Müze tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, silahın bulunmasında son fırtınaların da etkili olduğunu belirtildi. “Doğa bazen geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkarır, Baltık Denizi de bize bu anlamda eşsiz bir armağan sundu” ifadeleri kullanıldı.

ESERİN HANGİ UYGARLIĞA AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Henüz tam olarak ne amaçla kullanıldığı bilinmese de, hançerin yüzeyindeki güneş benzeri motiflerin, dönemin inanç sistemleriyle bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. Keşfi gerçekleştiren Katarzyna Herdzik, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Böyle bir şey bulmayı asla beklemiyordum. Ama o an, elimdeki nesnenin sıradan bir metal parçası olmadığını hemen anladım."

Şimdi uzmanlar, bu nadide eserin ait olduğu uygarlığı, kullanım amacını ve dönemin kültürel yapısını anlamak için kapsamlı bir araştırma başlatmaya hazırlanıyor.