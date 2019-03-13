Bir çimdik karbonat tükettiğinizde bakın vücudunuzda ne oluyor

Böbrek sağlığınızı korumak için karbonattan fayda sağlamanız mümkündür. Ancak şunu belirtelim; karbonat ilaç değildir. Tamamen doğal yöntemlerle biriken asitten kurtulmanıza yardımcı olabilir. Tedavi amaçlı kullanmak istiyorsanız öncesinde doktorunuza danışmalısınız!

Pankreas, böbreği korumak adına sodyum bikarbonat üretir ve bu da böbreklerin sağlıklı olmasını sağlar. Ancak şeker ve yağ ağırlıklı beslendiğinizde kimi zaman bu organlar fazla çalışır ve daha az bikarbonat salgılamaya başlar. Yeteri miktarda üretilmeyen sodyum bikarbonat, sindirim esnasında üretilen asitleri nötralize edemez ve bu durum tüm organlarımıza zarar verebilir.

Böbrekler yeteri kadar sodyum üretemediğinde ve sodyumu idrara aktaramazsa, kanın aşırı asidik olmasına neden olur. Kanın asidik olması da böbrek yetmezliğini anlatır bize. İşte bu gibi durumlara sebep vermemek için karbonattan faydalanacağız;

3 gün süren kürün ilk günü, 1 çimdik karbonatı dilinizin altına koyun ve erimesini bekleyin. İkinci gün ise 1/2 çay kaşığı korbanatı ve 1/2 çay kaşığı tuzu 1,5 litre suyun içine katın ve 2 gün boyunca aklınıza geldikçe bu suyu tüketin.