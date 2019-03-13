Bir çimdik karbonat tükettiğinizde bakın vücudunuzda ne oluyor

Böbrek sağlığınızı korumak için karbonattan fayda sağlamanız mümkündür. Ancak şunu belirtelim; karbonat ilaç değildir. Tamamen doğal yöntemlerle biriken asitten kurtulmanıza yardımcı olabilir. Tedavi amaçlı kullanmak istiyorsanız öncesinde doktorunuza danışmalısınız!
Pankreas, böbreği korumak adına sodyum bikarbonat üretir ve bu da böbreklerin sağlıklı olmasını sağlar. Ancak şeker ve yağ ağırlıklı beslendiğinizde kimi zaman bu organlar fazla çalışır ve daha az bikarbonat salgılamaya başlar. Yeteri miktarda üretilmeyen sodyum bikarbonat, sindirim esnasında üretilen asitleri nötralize edemez ve bu durum tüm organlarımıza zarar verebilir.
Böbrekler yeteri kadar sodyum üretemediğinde ve sodyumu idrara aktaramazsa, kanın aşırı asidik olmasına neden olur. Kanın asidik olması da böbrek yetmezliğini anlatır bize. İşte bu gibi durumlara sebep vermemek için karbonattan faydalanacağız;
3 gün süren kürün ilk günü, 1 çimdik karbonatı dilinizin altına koyun ve erimesini bekleyin. İkinci gün ise 1/2 çay kaşığı korbanatı ve 1/2 çay kaşığı tuzu 1,5 litre suyun içine katın ve 2 gün boyunca aklınıza geldikçe bu suyu tüketin.
Karbonatın diğer faydaları;
Mide ekşimesi problemi yaşıyorsanız karbonattan yararlanabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonatı bir su bardağı suya katıp karıştırın ve için. Hızlı bir şekilde tedaviye cevap verecektir.
Buzdolabındaki kötü kokulara meydan okur. Bunun için küçük bir kaseye bir miktar karbonat koyun ve ağzı açık bir şekilde buzdolabı rafına yerleştirin.
Nohut, kuru fasulye gibi baklagillerin çok daha kolay pişmesine yardımcı olur. Bunun için bekleme suyuna az bir miktar karbonat eklemeniz yeterli olacaktır.
Sivrisinek ısırıkları kaşıntısı ve acısından kurtulmak için karbonatı su ile karıştırın ve macun kıvamına getirdiğiniz karışımı ilgili bölgeye sürüp 10 dakika bekletin. Acıdan ve kaşıntıdan kurtulabilirsiniz.
Ter kokusunu önlemede karbonat, önemli bir yardımcıdır. Nemli pamuğun üzerine bir miktar karbonat dökün ve koltuk altınıza sürün. Gün boyunca terlemeye veda edin.
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