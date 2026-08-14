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Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var

Niğde’nin Gümüşler beldesinde yaşayan Ali Yılmaz, babasından kalan bir radyo ve el feneriyle başlayan eski eşya merakını 35 yılda yaklaşık 3 bin parçalık dev bir koleksiyona dönüştürdü. Evinin altında oluşturduğu özel müzede geçmişin izlerini yaşatan Yılmaz, topladığı ve özenle restore ettiği eşyalarla hem kültürel mirası koruyor hem de genç nesillere geçmişte kullanılan araç ve gereçleri tanıtmayı amaçlıyor.

Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var

Niğde’nin Gümüşler beldesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Yılmaz, babasından kalan iki eski eşyayla başlayan merakını 35 yılda büyüterek evinin altında yaklaşık 3 bin parçanın sergilendiği özel bir müzeye dönüştürdü.

Babasından kalan bir radyo ile el fenerini saklamasıyla başlayan eski eşya merakı, bugün evinin altında oluşturduğu 95 metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin parçalık koleksiyona ulaştı.

Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var 1

"GİTTİĞİM HER YERDE TOPLAMAYA BAŞLADIM"

Yaklaşık 40 yıldır köy, kasaba ve eski evlerden topladığı eşyaları özenle temizleyip onaran Yılmaz, koleksiyonunu gelecek nesillere geçmişte kullanılan araç ve gereçleri tanıtmak amacıyla sergiliyor. 'Eskisi olmayanın yenisi olmaz' sözünü kendisine ilke edindiğini belirten Yılmaz; "Babamdan kalan bir radyomuz ve fenerimiz vardı.
Onlarla başladım. Sonra eski eşyalara karşı sevgim daha da arttı. Gittiğim her yerde toplamaya başladım. Ahırlardan, samanlıklardan çıkardığım eşyalar oldu. Getirdiğim her parçanın temizliği ve tamiriyle günlerce uğraşıyorum" dedi.

Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var 2

'BENDE DE VARDI, ÇÖPE ATTIM'

Koleksiyonunda yaklaşık 3 bin parça bulunduğunu ifade eden Yılmaz, her eşyanın kendisi için ayrı bir değeri olduğunu belirterek, "Birisi ‘Bende de vardı, çöpe attım’ dediğinde çok üzülüyorum. Çünkü bunlar dedelerimizden, nenelerimizden kalan geçmişimizin parçaları" diye konuştu. Koleksiyonuna yalnızca birkaç metrekarelik bir odada başladığını anlatan Yılmaz, zamanla alanın yetersiz kaldığını ve evinin altındaki 95 metrekarelik bölümü müzeye dönüştürdüğünü söyledi. Yılmaz, artık burada da yer kalmadığını, bazı eşyaları tavana kadar yerleştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var 3

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ziyaretçiler ağırladığını belirten Yılmaz, özellikle gençlerin eski eşyaları görmesini önemsediğini kaydetti. Üniversite öğrencilerinin de zaman zaman müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, gelenlere eşyaların geçmişini ve kullanım amaçlarını tek tek anlattığını ifade etti. Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerden herhangi bir ücret almadığını vurgulayan Yılmaz; "Para almak bize yakışmaz. Buyursunlar gelsinler, görsünler, tanışalım, bir kahvemizi içsinler. Tek isteğim geçmişimizi gelecek nesillere daha fazla tanıtabilmek" dedi.

Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var 4

Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var 5

Evinin altında sakladığı hazineyi açtı: Tam 3 bin parça var 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde müze
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