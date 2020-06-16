Bir daha dışarıdan almayacaksınız! İşte harika dondurma tarifleri...

Harika dondurmalar yapmak için ev tipi makineler belki de en iyi çözüm ama merak etmeyin, lezzetli ve serinletici dondurmaları makine kullanmadan da evde yapmak çok kolay. Dilerseniz makineyle dilerseniz makinesiz, birkaç temel malzeme, aroma verici meyveler veya bitkiler ve biraz da el kuvveti dışında bir şeye ihtiyacınız olmayacak.

VANİLYALI DONDURMA

Dondurmanızı kremsi ya da daha buzlu yapmak istiyorsanız gerekli ipuçlarını verelim. Ev yapımı dondurmanızın kremsi olmasını sağlamak için krema, tam yağlı süt gibi yüksek süt yağı içeren ürünler kullanın. Dondurma daha düşük süt yağı içeren sütle yapılırsa, buzlu olma potansiyeline sahiptir.

Bir tencereye 1 bardak krema dökün, ¾ bardak şeker ve bir çay kaşığı iri tuz ekleyin.

Şeker eriyene kadar karışımı orta ateşte ısıtın. Ateşten alın ve yine 1 bardak kremayı, 1 bardaktan biraz fazla sütü ve bir tatlı kaşığı vanilya özütü ekleyin.

Karıştırın ve buzdolabında dondurun. Çok fazla katılaşmadan bir el mikseriyle çırpıp tekrar dondurma kabına dökün ve dondurun. Dondurmanız servise hazır.

Daha yoğun bir kıvam için yumurta sarısı ya da mısır nişastası ekleyebilirsiniz.