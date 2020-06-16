Bir daha dışarıdan almayacaksınız! İşte harika dondurma tarifleri...

Harika dondurmalar yapmak için ev tipi makineler belki de en iyi çözüm ama merak etmeyin, lezzetli ve serinletici dondurmaları makine kullanmadan da evde yapmak çok kolay. Dilerseniz makineyle dilerseniz makinesiz, birkaç temel malzeme, aroma verici meyveler veya bitkiler ve biraz da el kuvveti dışında bir şeye ihtiyacınız olmayacak.
Dondurmanızı kremsi ya da daha buzlu yapmak istiyorsanız gerekli ipuçlarını verelim. Ev yapımı dondurmanızın kremsi olmasını sağlamak için krema, tam yağlı süt gibi yüksek süt yağı içeren ürünler kullanın. Dondurma daha düşük süt yağı içeren sütle yapılırsa, buzlu olma potansiyeline sahiptir.
Bir tencereye 1 bardak krema dökün, ¾ bardak şeker ve bir çay kaşığı iri tuz ekleyin.
Şeker eriyene kadar karışımı orta ateşte ısıtın. Ateşten alın ve yine 1 bardak kremayı, 1 bardaktan biraz fazla sütü ve bir tatlı kaşığı vanilya özütü ekleyin.
Karıştırın ve buzdolabında dondurun. Çok fazla katılaşmadan bir el mikseriyle çırpıp tekrar dondurma kabına dökün ve dondurun. Dondurmanız servise hazır.
Daha yoğun bir kıvam için yumurta sarısı ya da mısır nişastası ekleyebilirsiniz.
Kolay ev yapımı dondurma tarifi sadece iki basit malzeme gerektirir: Krem şanti ve şekerli yoğunlaştırılmış süt. Bu özel sütü büyük marketlerde bulabilirsiniz.
Dondurma makineniz yoksa bu iki malzemeyi karıştırın, daha önceden soğuttuğunuz sığ bir cam veya metal kaba dökün.
Sıkı bir doku oluşana kadar dondurucunuzun en soğuk kısmında saklayın, ancak yine de karıştırılacak kadar yumuşak bir haldeyken hafifçe karıştırın.
Sonraki üç saat boyunca dondurmayı her 30 dakikada bir kontrol edin ve kremsi yapmak için bir el mikseri ile karıştırın. Dondurma istediğiniz kıvama geldiğinde servis yapabilirsiniz.
Süt alerjisi olan ya da süt ürünleri tüketemeyenler için harika bir seçenek de bu tarif.
1 kutu tam yağlı Hindistan cevizi sütünü tencereye boşaltın. ⅔ su bardağı şeker ekleyin ve kaynama derecesine getirin. 30 dakika boyunca içindeki süt yarıya düşene kadar karıştırın ve soğumaya bırakın.
2 kutu soğutulmuş Hindistan cevizi sütünü açın, tepesinde biriken kremayı ayırın ve bir kaba koyun, el blenderi ile 3-4 dakika çırpın.
Hindistan cevizi sütlerini ekleyin ve 2-3 dakika daha yüksek hızda çırpın.
Karışımı kapaklı bir kaba aktarın ve gece boyunca dondurucuda bekletin. Ertesi gün buzluktan çıkardığınızda kaşığa kolay gelmesi için birkaç dakika bekletip servis edebilirsiniz.
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