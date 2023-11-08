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  4. Bir darbe de 'Enercii'ye! Dilan Polat'ın şarkısı Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı

Bir darbe de 'Enercii'ye! Dilan Polat'ın şarkısı Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı

08.11.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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Haklarında çıkan kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma suçlamaları sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine bir kötü haber daha geldi. Dilan Polat'ın 'Enercii' isimli şarkısı Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı.

Dilan Polat soruşturması günlerdir Türkiye gündeminin en üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Her yeni günde yeni detayların ortaya çıktığı soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ''kara para aklamak'', ''vergi kaçırmak'' ve ''örgüt kurmak'' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Polat çifti suçlamaları reddederken, Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürmüştü.

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'ENERCİİ' SPOTİFY VE APPLE MUSİC'TEN KALDIRILDI

Yaşananların ardından cezaevinde bulunan Polat çiftine bir kötü haber daha geldi. Dilan Polat'ın 'Enercii' isimli şarkısı Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı. Dilan Polat'ın klip çektiği şarkısı bugüne kadar YouTube'da yaklaşık 100 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı.

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Dilan Polat şarkı

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